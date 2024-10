Intento de femicidio en Cinco Saltos: apuñaló a su ex pareja y se fugó

El ataque se produjo el jueves de la semana pasada en el interior de una vivienda del barrio Villa Isabel , ubicado frente al canal de riego, donde funcionaba la ex empresa Indupa -Industrias Químicas Patagónicas Argentinas-.

Tras el hecho el agresor escapó en una moto, la que posteriormente fue hallada abandonada en El Bosquecito, un sector contiguo a la antigua fábrica, conocido por su abundante arboleda.

Mientras que la vecina realizó la denuncia en la Comisaría de la Familia.

Prófugo por intento de femicidio, con orden de detención

La Fiscalía emitió ese mismo día la orden de detención del hombre, quien hasta la mañana de este lunes no había sido detenido. La búsqueda se extendió al resto de las unidades policiales de la provincia.

En principio se trataría de una tentativa de femicidio, ya que hubo violencia de género y está corroborado la relación de pareja. Según trascendió, mantuvieron una relación de varios años y tienen hijos en común.

Según se informó, no se ha brindado la identidad del prófugo, como tampoco sus características físicas para preservar a la víctima. De todos modos, no se descarta que, de no ser hallado se pida la colaboración de la comunidad para atraparlo.

La emisora local Seny Radio (99.9) informó en sus redes sociales que junto a la moto en que se movilizaba el sujeto también encontraron un arma, presuntamente utilizada en el ataque, y también una nota dirigida a su familia.

Motociclista grave tras chocar el puente de El Arroyón

Un hombre que se movilizaba en una moto sufrió múltiples fracturas en su brazo izquierdo al chocar contra una de las barandas del puente que cruza El Arroyón, en el ingreso al lago Pellegrini.

El accidente se produjo el último sábado, y el motociclista padeció “triple fractura en miembro superior izquierdo (húmero, cubito y radio”, precisó el mismo medio radial, que cita fuentes del hospital local.

A raíz de la gravedad del cuadro, el hombre que trasladado a una clínica de General Roca.

Se destacó que el impacto fue con suma violencia. Al punto que la estructura del puente resultó con notables deterioros.