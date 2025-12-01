Intentó ingresar cocaína oculta en un trozo de carne a la U11 y fue acusada

Una mujer fue imputada por intentar suministrar cocaína a un interno condenado por homicidio en la Unidad 11 de Neuquén.

Una mujer fue acusada por intentar ingresar cocaína escondida dentro de un corte de carne destinado a un interno condenado por homicidio en la Unidad de Detención N° 11 de Neuquén . La maniobra fue descubierta durante el control de rutina previo al acceso de visitantes y derivó en una audiencia en la que la fiscalía formuló cargos y solicitó medidas de coerción.

La imputación fue presentada este lunes por la fiscal del caso, Eugenia Titanti , durante una audiencia de formulación de cargos realizada en la Ciudad Judicial. Allí, la representante del Ministerio Público Fiscal acusó a A.N.O. por el delito de suministro de estupefacientes a título gratuito, agravado por haberse cometido en un lugar de detención, en grado de tentativa y en carácter de autora. La calificación legal se sustenta en los artículos 5 inciso “e” y 11 inciso “e” de la Ley 23.737, y en el artículo 42 del Código Penal, que contempla la sanción para hechos que no llegan a consumarse por circunstancias ajenas a la voluntad de quien los ejecuta.

Según expuso la fiscal Titanti, el hecho ocurrió el 20 de octubre de 2025 , minutos antes de las 18:25 , cuando la imputada ingresó como visitante a la U11, ubicada en la capital neuquina. Como parte del protocolo obligatorio, todo elemento introducido por familiares o allegados a los internos debe ser inspeccionado. En ese contexto, el personal penitenciario detectó que la mujer llevaba un trozo de carne vacuna dentro de una bolsa plástica , el cual le generó sospechas por su consistencia y manipulación previa.

image

Al proceder a inspeccionar el alimento, la agente a cargo de la requisa observó que entre los pliegues de la carne había un envoltorio de nylon cuidadosamente oculto. Tras retirarlo y abrirlo, se constató que contenía 11,62 gramos de clorhidrato de cocaína, cantidad equivalente a al menos 35 dosis individuales, según la estimación forense preliminar. De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, la droga tenía como destino un interno que cumple una condena por homicidio.

Este tipo de intentos de ingreso de sustancias prohibidas constituye una preocupación permanente para las autoridades penitenciarias y judiciales, dado que se trata de maniobras que suelen sofisticarse para evadir los controles. En este caso, la modalidad empleada —ocultar la droga dentro de un alimento crudo— refuerza la sospecha de que la imputada actuó de manera deliberada y con conocimiento del riesgo de su accionar.

Las medidas solicitadas contra la acusada

Además de la formulación de cargos, la fiscal Titanti solicitó una medida de coerción: la prohibición de ingresar a la U11 por el plazo de cuatro meses. El objetivo es evitar que la mujer vuelva a intentar una acción similar durante el desarrollo de la investigación.

Ciudad Judicial (3).jpg El acusado de violar a la niña fue declarado responsable y, en una próxima audiencia, deberá definirse la pena de prisión. Claudio Espinoza

El juez de garantías Raúl Aufranc, quien presidió la audiencia, dio por acreditados los requisitos legales para avanzar con la acusación y resolvió hacer lugar a la medida solicitada por la fiscalía. También fijó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación preparatoria, durante la cual se completará la recolección de pruebas, peritajes y testimonios necesarios para determinar si la causa avanza hacia una instancia de juicio o una salida alternativa.

La investigación continuará bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, mientras la imputada permanece en libertad pero con la restricción impuesta para el ingreso al establecimiento penitenciario. Según fuentes judiciales, no se descartan nuevas diligencias para reconstruir si actuó por cuenta propia o bajo pedido del interno al que iba destinada la droga.