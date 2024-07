La innovadora estrategia que bajó los robos a comerciantes y hoteleros en Neuquén

Allí, los representantes de las cámaras y los funcionarios policiales trabajaron en medidas que permitan mejorar la intervención de los uniformados para proteger tanto las instalaciones, como la integridad de los trabajadores.

Uno de los puntos que pidió la Policía, explicó el presidente de ACIPAN, Daniel González, fue que los comerciantes vuelvan a realizar las denuncias ante el sufrimiento de robos o daños, ya que esto les permite distribuir el personal en base a un mapa del delito. En ese sentido, advirtió que los vecinos habían desistido de efectuar los trámites judiciales porque los mismos no frenaban los ataques protagonizados por los delincuentes.

Se robó un termotanque de una cervecería

En estas circunstancias, González destacó que un funcionario propuso una innovadora propuesta, que ya fue aplicada en otros puntos de la ciudad: grupos de WhatsApp, que permiten una comunicación más directa entre las partes. “Significa una economía de recursos”, remarcó González.

En ese sentido, enfatizó que la aplicación de mensajería instantánea mejora la dinámica de los procedimientos y que, mediante ella, los comerciantes “orientan al patrullero o al policía donde tiene que ir”.

Por esto, comentó que los representantes de las cámaras tienen ahora el trabajo de “convencer a la gente de que hagan las denuncias”, para que la Policía pueda acudir rápidamente a los locales ante robos o daños.

“El tema fundamental fue la preocupación de algunos asociados con respecto a la inseguridad, sobre todo en el bajo, y en algunos sectores de la ciudad. La Policía destacó el seguir trabajando en los grupos de WhatsApp de comerciantes y que, cada vez que algún establecimiento vea algo raro, denunciarlo. Es de mucha ayuda para ellos”, indicó, por su parte, el vicepresidente de la AEHGN, Horacio Zingoni.

Pero lo delicado de la situación, expresaron ambos referentes, es que la mayoría de los hechos delictivos son protagonizados por personas en situación de calle. Vale decir que, durante el encuentro, la Policía les confirmó que “Tolosa está detenido”. Sin embargo, aún son numerosas las situaciones problemáticas que viven con la gente sin hogar.

“Uno de los problemas más serios son los hechos relacionados a la gente en situación de calle. Eso se está incrementando mucho y, lamentablemente, es gente que directa o indirectamente participa en los hechos delictivos”, señaló González y expresó que, en ese marco, piden que el municipio intervenga y no solo sea la Policía quien accione.

“Es gente que por distintos motivos está en situación de calle. Habría que abordarlo desde muchos aspectos”, agregó González. En línea con esto, Zingoni indicó que, durante el encuentro con la Policía, “se planteó la posibilidad de tener una reunión en conjunto con municipalidad para que ponga su cuota de colaboración”.

Los hechos delictivos más comunes

El sector comercial más castigado es el situado en el Paseo de la Costa, en la zona de Avenida Olascoaga e Isla 132. Dos semanas atrás, la situación repercutió cuando los comerciantes emitieron un comunicado denunciando que estaban hartos de los episodios de inseguridad. Mencionaban que el principal blanco eran los bares, carritos y restaurantes cercanos al río Limay. Puntualmente, el pull de locales gastronómicos.

Vale decir que, previo a la reunión con la Policía un duro comunicado de la AEHGN repudiaba que: “Esta situación no solo genera un gran daño económico y material, sino que también pone en riesgo a los trabajadores. No es la primera vez que expresamos nuestra preocupación como asociación, además del repudio hacia este flagelo que parece no tener fin. Neuquén se convirtió en tierra de nadie y necesitamos que las autoridades municipales, en conjunto con la Policía, tomen las medidas necesarias para frenar estos hechos que atentan contra la comunidad”

comercios inseguridad

En línea con esto, el presidente de ACIPAN señaló que: “Son hurtos comunes, te rompen un vidrio para robar comida, llevarse bebidas… No estamos hablando de hechos muy graves, pero así empiezan. Normalmente son de ese tipo y son muy reiterativos. En la zona de Avenida Olascoaga al fondo tenemos hechos que han sido durante toda una semana”.

Por su parte, el referente de la AEHGN indicó que, generalmente, “son roturas de vidrieras y de establecimientos y robos en vehículos estacionados en inmediaciones de los lugares”. Al respecto, detalló que los mismos ocurren cuando los clientes o trabajadores dejan estacionado el auto y pasan la noche en un hotel o salen comer a algún lado.

En tal sentido, ambos señalaron que a partir del encuentro con la Policía este escenario cambió. “En el bajo, en todo lo que es el sector del río, ahora mermó un poco la delincuencia porque empezó a haber mayor presencia policial”, remarcó, por su parte, Zingoni.

Pero, pese a esta mejora, el presidente de ACIPAN advirtió que “la delincuencia se va corriendo en función de la presencia policial” y que, por esto, deben continuar con el diálogo fluido con la Policía. “Se van a otro lugar donde no haya presencia, pero si la Policía no recibe las denuncian esto pasa desapercibido”, remarcó González.

Luego del encuentro, ambos representantes destacaron que los vecinos quedaron "conformes" y subrayaron que el trabajo con las autoridades policiales mejoró considerablemente respecto a años anteriores.

"Estamos al horno": el crudo testimonio de un comerciante

En diálogo con LMNeuquén, Pablo Méndez, dueño de la cervecería OWE, ubicada en Av. Olascoaga al 2150, sostuvo que los robos son diarios. "Sin exagerar, hasta dos o tres robos diarios", aseguró y manifestó que el sector viene muy "castigado" desde hace varias semanas.

inseguridad comercios

"Todos los comercios que están sobre la calle Olascoaga, cerca del río; las canchas de fútbol y los carritos. Inclusive algunas viviendas del barrio. Todos estamos al horno", enfatizó.

En ese sentido, afirmó que los robos son sistemáticos y sin control. "Es impunidad plena, miran a las cámaras y ni siquiera se cubren", comentó. Nada parece intimidarlos. "Lo que encuentran, se lo llevan...garrafas, termotanques, bombas de agua, grupos electrógenos, escaleras...hasta platos y cubiertos, con el agravante que para robar muchas veces tienen que romper algo: vidrios, puertas, rejas", se quejó.

Además, los vecinos advierten que por la noche no aparece un solo móvil en las filmaciones. Sin embargo, cada vez que se acercan a la Comisaría Segunda a denunciar los hechos, la misma Policía les dice que sabe quiénes son.

"Algunos están en situación de calle, otros no. Hoy a la mañana nos dijeron que había un grupo de chilenos hace cuatro días cometiendo robos", comentó. Por este motivo, fue que el sector coordinó una reunión con el área de Seguridad a través de las cámaras representantes.