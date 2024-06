Robos a comercios del río: ¿cuántas denuncias tiene la Policía?

Los comerciantes de la zona ribereña de Neuquén se sumaron al reclamo contra la inseguridad que ya han realizado comerciantes de otros sectores e incluso vecinos que se sienten a merced de los delincuentes. La queja principal es que no hay patrullajes que impidan los robos y que tampoco se investigan. Pero, ¿cuántos hechos se denunciaron concretamente?

"Imaginen un hombre que va por la calle con dos bombas de agua debajo del brazo, a las 2 de la madrugada... otro que lleva un grupo electrógeno dentro de un tacho de basura a las 5 de la mañana o que se pone al hombro un termotanque, a plena luz del día ¿Nadie pregunta qué hace con eso? La Policía, evidentemente, no está controlando. La ausencia es absoluta y necesitamos que alguien se ocupe de nuestra seguridad", expresaron los comerciantes gastronómicos del sector.

En diálogo con LMNeuquén, Pablo Méndez, dueño de la cervecería OWE, sostuvo que roban todos los días. "Sin exagerar, hasta dos o tres robos diarios", dijo.

Cerveceria OWE (5).jpg

Aseguró que hace 15 o 20 días, el sector viene muy "castigado". Todos los comercios que están sobre la calle Olascoaga, cerca del río; las canchas de fútbol y los carritos. Inclusive algunas viviendas del barrio. "Todos estamos al horno", enfatizó.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén (AEHGN) apoyaron el reclamo. "Esta situación no solo genera un gran daño económico y material, sino que también pone en riesgo a los trabajadores. No es la primera vez que expresamos nuestra preocupación como asociación, además del repudio hacia este flagelo que parece no tener fin. Neuquén se convirtió en tierra de nadie y necesitamos que las autoridades municipales, en conjunto con la Policía, tomen las medidas necesarias para frenar estos hechos que atentan contra la comunidad", manifestaron.

Está previsto una reunión con representantes del área de Seguridad de la ciudad, pero algunos no se confían de grandes resultados porque sostienen que en la zona centro pasó lo mismo hace un tiempo y no hubo mayores cambios. "Ahora, la inseguridad explotó en la zona nuestra", sostuvo Méndez.

Cifras contrapuestas

A razón de "dos o tres robos diarios", como indicó Méndez y teniendo en cuenta que la zona ha estado más golpeada en los últimos 15 días, se podría aventurar que entonces los locales gastronómicos de la zona ribereña han sido blanco de por lo menos 30 hechos delictivos en el último tiempo. Sin duda, una cifra por demás preocupante.

No obstante, LMN hizo un relevamiento para verificar los hechos señalados por los comerciantes y así se concluyó que solo constan seis denuncias en lo que va del año por robos en comercios de la zona. Una brecha muy grande de la cantidad que aseguran los comerciantes.

Puntualmente, las denuncias se corresponden a un robo de marzo de mercadería y electrodomésticos sustraidos en el Tenis Club de Avenida Olascoaga; otro de fines de ese mes a un bar sobre ARA San Juan y Cabo Segundo López del que se llevaron bebidas y dinero; uno a mediados de abril en el que robaron principalmente ropa y calzado; y finalmente, tres este mes a un predio de canchas y a dos cervecerías (una de las cuales solo registró daños y ningún faltante).

Además, estos últimos hechos ya habrían motivado allanamientos y tendrían un sospechoso bajo investigación.

En este sentido, cabe recordar que lo mismo ocurrió en el caso de los robos en el oeste, donde se detectó que a pesar de los hechos, las víctimas -quizás partiendo desde una desconfianza en que sus reclamos serían escuchados- no estaban denunciando la totalidad de los hechos.

ON - Comercios Oeste (15).jpg Omar Novoa

En ese entonces, la Policía prometió analizar los sucesos y trabajar para mejorar la seguridad en el sector, aunque en esta línea también se pidió que cada víctima se acerque a la comisaría correspondiente a denunciar para poder trabajar con estadísticas reales del conflicto.

Por otro lado, se indicó que el incremento de los hechos delictivos se debe simplemente al crecimiento de la población.

Se espera que una reunión con las autoridades permita conocer exactamente los hechos sufridos por cada comerciante, para así investigar cada uno y trabajar en medidas urgentes para combatir la problemática.