Inseguridad: la Policía salió al cruce de los comerciantes del oeste y pide a las víctimas denunciar

"Nos llaman la atención los hechos que manifiestan que ocurren porque no se correspondería con lo que tenemos", expresaron desde la Policía.

En las últimas semanas, varios barrios han salido a expresar su preocupación ante un aumento de la inseguridad. Principalmente, la zona comercial oeste es una de las más golpeadas por robos y hechos violentos, según comentaron desde la Cámara de Comercio de Neuquén. No obstante, la Policía asegura que no puede actuar porque no cuentan con las mismas cifras delictuales a raíz de la ausencia de denuncias. La palabra de las autoridades.