La Policía logró dar con un asesino que estuvo prófugo un año tras salir de la U11

Nicolás Miguel Rojas , un asesino condenado que cumplía una condena en la Unidad de Detención 11 (U11), fue hallado y devuelto al penal tras un año sin novedades de su paradero. El prófugo salió en el marco de una salida autorizada y nunca regresó. Las circunstancias de su detención.

Cabe recordar que Rojas es un asesino condenado que cumplía su sentencia en la U11 de Parque Industrial. En julio de 2024 había recibido el beneficio de salidas transitorias, previstas por la Ley de Ejecución Penal para aquellos que cumplen la mitad de su condena.

Por eso, la Justicia había dispuesto -para comenzar- que se le otorgue al condenado una salida al mes de 8 horas, en el marco de la cual Rojas dejó el penal el martes 10 de octubre de 2024 pasadas las 13. Debía retornar esa misma noche a las 20, pero no lo hizo.

"Al notar que no regresó, se avisó a un móvil que fue a verificar el domicilio fijado para su permanencia y no se lo encontró. Uno de sus tutores designados, su hermana, le dijo al personal que Rojas había salido camino a la Unidad", confió el comisario Ruiz Díaz en ese entonces a LMNeuquén.

A raíz de esto y sin noticias del interno, se dio aviso a la Justicia, que dictó su rebeldía y orden de captura.

Cómo dieron con el asesino prófugo

De alguna manera, el delincuente se las ingenió para ser un fantasma durante un año, hasta que el miércoles de esta semana, el universo se le puso en contra.

Alrededor de las 11, el personal de la Comisaría 18 fue convocado por vecinos en el sector Toma Mapu Neu, que indicaron la presencia de personas en situación sospechosa y un aparente desorden. Así lo informó a LMN el comisario Héctor Rojo.

Los efectivos se hicieron presentes en el sector y rápidamente dieron con los sospechosos, un grupo de tres personas, a quienes se dispusieron a identificar. El problema fue que uno de ellos estaba indocumentado. Aunque brindó un nombre y apellido, los efectivos no estaban convencidos y lo trasladaron para identificarlo con el sistema policial.

En horas de la tarde, la Dirección Judicial confirmó que había brindado una identidad falsa y que se trataba de Nicolás Miguel Rojas, sobre quien pesaba un pedido de captura desde octubre de 2024.

Por este motivo, se lo dejó detenido en comisaría unas horas hasta que finalmente se concretó su traslado a la unidad de detención. El jefe policial confirmó que el prófugo ya se encuentra nuevamente en un pabellón de la U11 para continuar purgando su condena de 8 años y seis meses.

¿Por qué delito se condenó al prófugo?

Rojas registra una condena por homicidio simple que vencía en abril de 2028.

En junio de 2020, se lo condenó mediante un acuerdo de partes como autor del crimen de Federico Vinet, a quien le dio muerte en octubre de 2019 en el barrio Cuenca XV.

La teoría del caso que logró acreditar el Ministerio Público Fiscal por ese hecho da cuenta que el crimen ocurrió el 26 de octubre del 2019, alrededor de las 4. El asesino Rojas mantuvo una discusión con Vinet en calles Trabajadores Estatales Neuquinos y Polianski del barrio Cuenca XV. El acusado comenzó a perseguir a la víctima y, tras alcanzarlo a unas dos cuadras, entre calles 1º de Enero y Almonacid, lo apuñaló en la zona intercostal izquierda con un cuchillo.

La víctima fue asistida por dos vecinos que habían sido testigos de la situación, quienes lo trasladaron al Hospital Heller. SIn embargo, pese al esfuerzo de los médicos, falleció a las 7:50 por un shock hipovolémico por la lesión cardíaca provocada por arma blanca, tal como certificó la autopsia forense más tarde.

Además, al acusado se le sumó un cargo por encubrimiento por haber recibido herramientas de trabajo a sabiendas de que eran robadas. Este hecho sucedió en mayo del 2018, cuando parte de los objetos, que habían sido denunciados como robados, fueron encontrados en su poder cuando los ofrecía a la venta.

Así, el acuerdo contempló ambos delitos y se sentenció a Rojas a la pena unificada de 8 años y 6 meses de prisión efectiva.