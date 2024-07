La resignación de una comerciante del oeste: a cinco meses de abrir ya le robaron cuatro veces

La propietaria del comercio, Rayén Mansilla, indicó que la situación afecta a todos sus colegas por igual, quienes por prevención terminan atendiendo a sus clientes “a través de la ventana” . Pero este no es el caso de ella, ya que trabaja en una blanquearía y le resulta imposible poder vender productos con esta modalidad.

“Todo atienden por la ventana y nosotros, imaginate, que vendemos blancos, sábanas, frazadas… es imposible que me elijas una sábana a través de una ventana o que yo te abra depende tu cara, cómo estés vestido, es feísimo lo que estoy diciendo, pero lamentablemente nos llevan a este lugar”, expresó en una entrevista con LU5.

La mayoría de los locales han sufrido robos

Además, la comerciante explicó que el nivel de clientela es alto ya que los vecinos aprovechan la ubicación de los negocios para realizar sus comprar “sin necesidad de ir al centro, pagar estacionamiento medido o viajar en colectivo”.

ON - Comercios Oeste (10).jpg Por los recurrentes robos, los comerciantes se ven obligados a atender "a través de la ventana". Omar Novoa

Lamentablemente, la mayoría de los locales del sector han sufrido robos y en su caso, sus familiares le han pedido que abandone el negocio con el fin de resguardar su integridad física.

Al respecto, explicó que ella vive de dos trabajos y que la actualidad económica no le permite tomar la decisión de cerrar sus puertas. "Yo soy personal de Salud, salgo de acá y me voy al comercio", indicó y mencionó que sin esta doble jornada no llega a fin de mes.

Robos violentos y hurtos de mecheras

La mujer comentó que el robo más reciente ocurrió la semana pasada cuando una mechera tomó unos productos que estaban en exhibición en la vereda del local. Afortunadamente, uno de los empleados advirtió su accionar y logró detenerla, a la vez que recuperó las cosas. El hecho resaltó que pasó a plena luz del día, en el horario de la siesta.

Anteriormente, también contó que ella misma logró evitar un robo a mano armada, cuando una pareja de delincuentes ingresó al local a consultar por precios. “A mí no me mostraron nada, pero yo vi que uno de los muchachos se tocaba la cintura y estaban indecisos en qué sabanas llevar. Los fui llevándolos de a poquito para la puerta, hablándoles, y ahí logré que salieran. Cuando salen, veo que se agarran la cabeza porque yo llegué a cerrar con llave”, relató.

Luego, indicó que los delincuentes -quienes remarcó que estaban a cara descubierta- continuaron caminando hacia una pinturería que está ubicada a pocos metros donde finalmente asaltaron.

“No sé si hoy seguiría estando en el pequeño emprendimiento que tengo si hubiese sacado el arma de fuego”, expresó. Por otra parte, mencionó que han recibido críticas cuestionado que “se regalan” por tener los productos en la vereda, pero que explicó esto lo utilizan como una estrategia de publicidad ya que es un emprendimiento nuevo y le ayuda a mostrarse con los clientes.

A cara descubierta y bajo efecto de drogas

En todas las oportunidades, la comerciante indicó que los delincuentes robaron “a cara descubierta” y, evidentemente, bajo efecto de drogas, ya que se los notaba fuera de sus cabales.

También señaló que esto genera preocupación en los vecinos porque no pueden diferenciar, como era antes, quienes son clientes y quienes no por su manera de vestir.

Por otro lado, comentó que la primera vez que le robaron fue agredida violentamente Se trató de un ladrón "conocido en el ambiente" que ella misma lo siguió hasta su vivienda después del robo.

Patrullero-policía-de-Neuquén-SFP.jpg El pedido de los vecinos es que haya mayor cantidad de patrullajes y más iluminación de forma que se sientan más seguros. Sebastián Fariña Petersen

Cuando el delincuente la asaltó, explicó que “se me dio por gritar, pedir ayuda, y cuando lo corrí me pegó y caí”. Luego, taxistas que estaban frente al Hospital Heller la auxiliaron y persiguieron al ladrón, a quien atraparon y recuperaron "frazadas y sábanas" que había robado.

“Yo seguí para ver donde se metía, cuando llegué a la calle de él vi gente que se acercaba y eran familiares de él que venían para pegarme a mí, las mujeres me agarraron de los pelos y me sacaron los lentes”, relató.

La vecina comentó que, de los cuatro robos, realizó dos denuncias. También señaló que los comerciantes han pedido mayor presencia policial y más alumbrado público para poder sentirse más seguros, por lo que que esperan una respuesta de las autoridades.