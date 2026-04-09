Llevaba marihuana y cayó en un operativo de Antinarcóticos: cuánto le encontraron

Se trató de un operativo sorpresivo en el marco de la lucha provincial contra el narcomenudeo.

Un operativo sorpresivo antidroga que realizó la Policía provincial en el barrio Z1 dejó un hombre bajo investigación luego de descubrirlo en posesión de marihuana. La implementación de un can olfateador fue la clave del procedimiento.

Según informó la Policía, todo ocurrió en el marco de controles preventivos vinculados a la lucha contra el narcomenudeo a nivel provincial y el cumplimiento de la ley nacional 23.737 .

Personal de la División Preventiva y Canes llevaba adelante un operativo en el barrio Z1, en el contexto del cual se detuvo la marcha de un conductor que transitaba por el sector y se cruzó con el operativo dispuesto en calles Néstor Barros y Guillermo Omar Tévez , alrededor de las 13 horas.

Allí, los efectivos identificaron a un hombre de 33 años, quien exhibió la documentación requerida y luego debió descender del vehículo para dejar pasar a la can detector de drogas “Emily”, que tras un rápido olfateo del auto, marcó de manera positiva la presencia de sustancias prohibidas.

emily can antinarcoticos

Se trata de un animal con amplia experiencia en este tipo de operativos y ya con protagonismo en numerosos hallazgos de droga.

Tras la requisa correspondiente en el lugar señalado por el animal, se logró el secuestro de 1,29 gramos de cogollos de cannabis que el sujeto llevaba entre sus pertenencias. Personal de Antinarcóticos fue el encargado de concretar el análisis orientativo, pesaje y secuestro de la sustancia.

Finalmente, la Justicia notificó al individuo de su imputación en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, quedando supeditado al expediente judicial.

Narcos frustrados por el perro de Gendarmería fueron condenados

Dos hombres hicieron todo mal en un intento de transportar casi un kilo y medio de droga desde la ciudad bonaerense de Mar del Plata a Villa La Angostura y terminaron condenados por el Tribunal Oral Federal (TOF). De igual modo, en la parte resolutiva, recibieron una noticia favorable.

El itinerario de los sospechosos se inició en La Feliz el 18 de enero de 2023. Con los estupefacientes en su poder, se subieron a un micro con destino a la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche. Apenas llegaron, se subieron a un taxi con el objetivo de arribar a su destino definitivo en la provincia de Neuquén. Pero el viaje, que tuvo una parada recreativa en una panadería de Dina Huapi, se vio opacado de repente.

En la Ruta Nacional 40, en el puesto fijo Muelle de Piedra, se encontraba el personal de la Sección Villa La Angostura dependiente del Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional Argentina y un integrante de temer: el perro detector Xani. “Reaccionó como lo hace habitualmente ante la presencia de estupefaciente”, destacó uno de los efectivos en su posterior declaración ante el juez.

El perro de Gendarmería detectó la droga en los paneles laterales de un VW Fox que circulaba por la Ruta 40. Los 25 ladrillos de cocaína y dos de los tres jóvenes detenidos por la Policía. Como en otras oportunidades, la droga fue detectada por uno de los perros de Gendarmería Nacional.

Los sospechosos, identificados como Jonathan Enrique Antiqueo y Valentín D’Agustini, se limitaron a brindar sus datos personales y, el implacable perro de Gendarmería hizo el resto: marcó una mochila que tenía tres ladrillos de marihuana y, otra mochila, con casi medio kilo de cocaína.

A diferencia de otros procesos, la investigación posterior siguió complicando la situación de los dos imputados y confirmó su vínculo con el narcomenudeo. En imágenes rescatadas de los celulares de los sospechosos, se observaron plantaciones de Cannabis sativa, balanzas digitales y registros de venta de drogas.

Esta semana fueron condenados a una pena de 4 años de prisión pero en modalidad domiciliaria tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa.