Muerte de Robinson Gatica: la querella insiste ante el TSJ para llevar a los policías a juicio

Cabe recordar que la muerte de Gatica ocurrió el 20 de julio de 2022, alrededor de las 6:30 de la mañana, en un domicilio al que policías habían acudido en respuesta a un pedido de auxilio de la familia. En estas circunstancias, Gatica agredió a los efectivos con un arma blanca, luego de que los policías ingresaran al domicilio de la víctima. Una vez allí, intentaron reducirlo, pero no pudieron, por lo que volvieron a salir.

Ante esta situación, los efectivos efectuaron disparos con una escopeta con perdigones de goma e ingresaron nuevamente. Le ordenaron a la víctima que se tirara al piso, luego la golpearon y la redujeron. Después, los policías requirieron la intervención de personal de Salud. Fue en ese marco que se produjo la muerte.

robinson gatica.jpg

Aunque se llevaron adelante varias pericias para determinar la causa de muerte, los informes generaron resultados contrapuestos y, finalmente, el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dirimió el conflicto y le dio más peso a uno de ellos, que indicaba que la muerte se produjo por “un síndrome de delirio agitado (por consumo de droga), en un marco de restricción policial” y que las lesiones generadas en el forcejeo con los efectivos no tuvieron entidad para matar a Robinson.

Con esta conclusión, la fiscalía y la defensa pidieron el sobreseimiento de los cinco acusados, que fue otorgado por la jueza Bibiana Ojeda.

"A criterio de la Fiscalía, no se ha podido probar una relación de causalidad eficiente entre la conducta atribuida a los acusados (homicidio en su modalidad dolosa agravada por el abuso de función policial), y el resultado de muerte de Robinson Leonardo Gatica", concluyó el fiscal Adrián De Lillo.

casa municipal asesinado crimen villa la angostura Julián Campos

Posturas opuestas

No obstante, cada parte ha ofrecido su propia prueba y como parte de los pedidos contrapuestos de cada uno, la causa se ha extendido. Es así que el sobreseimiento aún no ha quedado firme, dado que los abogados particulares que representan a la familia del fallecido, Virgilio Sánchez y Lorena Miani, aun no se rinden en su búsqueda de Justicia para la familia Gatica e insisten en que se juzgue la responsabilidad de los policías.

Un tribunal de Impugnación ya confirmó la sentencia, de manera que el recurso posible era ahora una impugnación extraordinaria ante los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia.

Los vocales recibieron el escrito y el día jueves de la semana pasada se realizó una audiencia en la que los jueces Soledad Gennari y Alfredo Elosu Larumbe escucharon los fundamentos de los querellantes para solicitar la revocación del fallo que dictó el sobreseimiento.

Durante la audiencia, la querella expuso su postura y argumentó que existen elementos suficientes para que la causa llegue a juicio. La abogada Lorena Miani, representante de la viuda de Gatica, detalló pruebas y testimonios que, según su criterio, permitirían sostener la acusación contra los efectivos policiales.

TSJ Tribunal Superior de Justicia Neuquen - Poder Judicial - generica

Desde el Tribunal Superior de Justicia se informó que el veredicto final será anunciado el 16 de abril. En la audiencia también estuvieron presentes los imputados, sus defensores y representantes del Ministerio Público Fiscal, quienes reiteraron que las pruebas no acreditan una responsabilidad penal de los policías en la muerte de Gatica.

Los efectivos acusados por el MPF y ahora sobreseídos eran policías de la Comisaría 28 de Villa La Angostura: Víctor Hugo Muñoz, David Ezequiel Cuevas, Erwin Alejandro Mora, Alejandro Bravo y Darío Luis González. Al inicio de la investigación, la fiscalía les atribuyó el delito de homicidio agravado por abusar de la función como miembro de las fuerzas policiales, en calidad de coautores.