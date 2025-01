Narcos caraduras: hacían delivery en una costosa camioneta en Cutral Co y pretendían su devolución

Los narcos atrapados en Cutral Co ocultaban más de 150 ravioles de cocaína en una camioneta Toyota.

A pesar de no contar con los papeles de rigor, narcos de Cutral Co hicieron una presentación ante la justicia federal para que les restituyan una costosa camioneta utilizada en actividades de delivery de drogas . El vehículo, una Toyota SW4, fue incautada luego de una investigación encabezada por la Dirección Antinarcóticos de la Policía neuquin a. Tras la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca , la respuesta al pedido de los narcos fue totalmente negativa.

La causa por infracción a la ley 23.737 involucra a una pareja de comerciantes, que fueron denunciados mediante la aplicación “Neuquén te cuida” . A partir de los datos aportados por anónimos, los sospechosos con domicilio en calle Roque Sáez Peña, en Cutral Co, fueron objeto de un paciente seguimiento de parte de los sabuesos de Antinarcóticos. Sin demorarse, comprobaron que estaban ligados al narcomenudeo.

El 20 de octubre de 2023, con una orden del juzgado federal, la Policía allanó la propiedad de los dos sospechosos, una mujer y un hombre y realizó una requisa de la camioneta. Como lo presumían, encontraron más de un centenar de ravioles de cocaína, cocaína no fraccionada, dos armas de fuego, balanzas de precisión y una importante cantidad de dinero en efectivo.

No acreditaron la titularidad del vehículo

La camioneta Toyota de los narcos fue incautada y tanto la mujer como el hombre fueron imputados. En el cierre del año pasado, debido a la demora en la definición de la causa, un abogado particular impulsó un reclamo por la Toyota. Apoyó su solicitud en que la causa avanzaba en forma lenta y que no podía señalarse que el vehículo fue adquirido mediante dinero proveniente de la droga.

De igual forma, el tribunal que intervino en el análisis de la presentación de la defensa fue tajante en cuanto a no avanzar en la devolución y señaló como principal obstáculo que la mujer no presentó el documento como titular del vehículo. Por el contrario, exhibió un boleto de compraventa y formularios 08 y 12, documentación que no era suficiente para que los jueces se expidieran favorablemente.

En este aspecto, recordaron lo que indica la jurisprudencia de la Corte: “La entrega en depósito judicial de automóviles a quien solo puede alegar haberlos adquirido de buena fe, pero sin el correspondiente respaldo registral constituye una aplicación equivocada o poco rigurosa de las normas específicas”.

Antinarcóticos Comarca Petrolera Todo lo secuestrado por la división Antinarcóticos de Cutral Co-Plaza Huincul.

Cuando Antinarcóticos de Cutral Co tomó intervención en la investigación, no tardó en comprobar que los sospechosos estaban ligados al narcomenudeo. Primero concretaron un allanamiento en su domicilio y, luego, requisaron la camioneta de su propiedad. En el vehículo, se incautaron casi 250 gramos de cocaína distribuidos en envoltorios y una pequeña barra, además de dos balanzas de precisión y dinero en efectivo en billetes de distinta denominación.

Jueces inflexibles ante presentaciones

A la hora de los reclamos por la camioneta secuestrada, hicieron sucesivas presentaciones ante el juzgado federal 2 de esta capital y la Cámara roquense. En ambos casos, la respuesta fue negativa y seguramente, en el juicio que marque el cierre de la causa penal, se resolverá el destino del rodado.