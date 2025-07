"No tiene lógica, estamos indignados", la bronca de la familia de la portera víctima de femicidio en Junín de los Andes

En ese contexto, tras una discusión, el imputado extrajo un arma blanca tipo cuchillo y atacó a otro hombre, amigo de Mena, provocándole una herida punzocortante de 17 centímetros en el abdomen, que puso en riesgo su vida.

Cuando Mena intentó recriminarle lo que había hecho, el acusado la atacó con el mismo cuchillo y le asestó dos puñaladas, una de ellas en la cavidad torácica. Las lesiones provocaron la muerte de la mujer. Posteriormente, Linco se dio a la fuga y fue atrapado cerca de Las Coloradas gracias al dato clave que aportó un taxista que lo había llevado.

Por esto, el fiscal De Lillo atribuyó al imputado la comisión del delito de lesiones graves en concurso real con homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género (femicidio), en calidad de autor. Además, dado el riesgo de fuga y entorpecimiento, solicitó la imposición de una prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, que fue avalado y dictado por la jueza de garantías Laura Barbé.

Noticia con sabor amargo

Desde entonces, la investigación ha avanzado de manera silenciosa y sin novedades, al menos hasta el miércoles de esta semana, cuando la familia Mena recibió una notificación judicial que le heló la sangre.

Héctor Mena, hermano de la víctima, contó en diálogo con LU5 este jueves que la notificación les informaba de una audiencia programada para este mediodía, con motivo de que al parecer la defensa del imputado Linco pedirá que se morigere su modalidad de detención a una prisión domiciliaria con tobillera.

"Nos sorprendió a todos y no tiene lógica, estamos totalmente indignados. Hoy hacen 26 días que le han arrebatado la vida a mi hermana, fue un golpe muy fuerte para toda la familia", expresó Héctor y confió que sus sobrinas de 15 y 26 años quedaron sin su madre y hoy son cuidadas por su abuela.

Aun no se conoce exactamente qué argumento utilizará la defensa para solicitar la domiciliaria, pero lo cierto es que las comisarías no se encuentran en condiciones de alojar personas por largos períodos de tiempo y es posible que esto sea uno de los puntos a esgrimir. También se deberá analizar en qué localidad se ofrecerá el domicilio para el cumplimiento de la medida para garantizar que no se cruzará con algún familiar de la víctima o testigos y si llega señal suficiente allí para que funcione el localizador GPS de la tobillera.

Sobre el femicida, Héctor contó que lo vio una sola vez y que no ha vuelto a cruzar palabra desde el femicidio de Mabel, que era la menor de seis hermanos. "Lo que hizo no tiene lógica y no lo entemos al día de hoy; no tenemos respuestas, no sabemos qué se le pudo haber cruzado o qué le pasó. Pero creemos en la justicia y creemos que se va a hacer justicia", expresó el hombre.

Este mediodía se reunirán con amigos y familiares frente a las puertas del juzgado donde se realizará la audiencia en Junín de los Andes e invitan a todo miembro de la comunidad que quiera brindar su apoyo para evitar que se le permita al femicida irse a su casa mientras continúa la investigación.