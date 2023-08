Plottier: padre e hijo fueron acusados por arrastrar a Rocco con su camioneta

La historia de Rocco había sido compartida por LMNeuquén en junio pasado, al día siguiente del aberrante hecho de crueldad contra el animal. Varias vecinas le daban de comer ya que sabían que no tenía familia y nunca causaba problemas, y así fue que una de ellas, Daiana, lo encontró tirado luego de la agresión, casi irreconocible.

"Me fui a mi trabajo y cuando llego lo veo todo ensangrentado, tirado, me desesperé. Salí y ahí no más mi vecina me contó que vio cuando un vecino lo vino a buscar, lo chistó y el perro fue. Ahí no más le pegaron y lo ataron con una soga a una camioneta y se lo llevaron arrastrando", describió la joven con angustia a este medio.

La vecina que vio el ataque pudo identificar a los agresores, quienes afirmaron que el perro había mordido a la madre de uno de ellos y por eso lo habían maltratado. "Lo tendría que haber matado, pensamos que estaba muerto", contó la joven que le dijeron los hombres.

De inmediato, se puso en campaña, denunció lo ocurrido en la Municipalidad de Plottier y luego ante la unidad fiscal de Delitos Ambientales. Es así que se puso en marcha una investigación penal que dio lugar a la formulación de cargos esta semana contra los dos agresores.

Por el hecho descripto, la asistente letrada Julieta González acusó a los dos varones como coautores del delito de maltrato y crueldad animal.

El juez de garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Además, el magistrado dispuso una prohibición de acercamiento y disturbio hacia los testigos, tal como lo requirió González.