Quién era el joven asesinado en Centenario y qué se sabe hasta ahora

Medios de Centenario identificaron a la víctima como Mauro Castillo, de 27 años.

Aunque Román no aportó demasiados detalles por tratarse de una investigación que recién comienza y que aún no ha producido detenidos, sí indicó que los testimonios recabados señalarían a un domicilio específico de esa calle, del cual podrían haber salido los disparos. Incluso el adolescente, testigo clave del hecho y a pesar del shock que sufrió por la situación, indicó la posibilidad de que hayan disparado justamente desde un domicilio afuera del cual había gente presente cuando ellos circulaban.

La Policía se encuentra recabando pruebas para allanar la vivienda.

No obstante, el comisario indicó que aún no se puede aseverar si se trataría de un ajuste de cuentas o una bala perdida ya que no hay indicios suficientes para sostener una u otra opción. El efectivo sí informó que la víctima fatal y su cuñado no tienen antecedentes y no estarían vinculados al ambiente delictivo.

Se continúa con un relevamiento en busca de cámaras en la zona y se espera también el informe de autopsia de la víctima.