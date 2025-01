Reventaron la vidriera de Naldo Plottier para llevarse motos a una cuadra de la comisaría

Además, indicó que la brigada de la unidad continúa haciendo el relevamiento de testigos y registros fílmicos, por lo que continúan en la etapa inicial y de momento no pueden brindar información sobre el modus operandi.

robo sucursal naldo plottier (3).jpeg Sebastián Fariña Petersen

El robo millonario

El robo a la sucursal de Naldo Plottier fue alrededor de las 3 de la mañana, cuando la rotura de la vidriera de Primeros Pobladores y Avenida San Martín activó la alarma y alertó a una vecina que se preocupó por los ruidos. "Fue un robo rápido, hasta que nos alerta la alarma y llegamos, el hecho se había consumado" lamentó López y agregó: "la alarma también llama a la comisaría que está a una cuadra y media, pero cuando vienen ya había pasado el hecho".

Respecto a la mercadería robada, lo que pudo confirmar a LMNeuquén es que el robo a la sucursal de Naldo Plottier es un robo millonario. "A las 9 recién pudimos entrar al local porque estuvo trabajando gente de Criminalística, así que ahora vamos a hacer el control de stock de lo que está faltando, pero a simple vista pudimos ver que faltaban motos de 6 millones de pesos, equipos de música de 1 millón, y televisores de dos millones".

En cuanto al registro de las cámaras que podrían proveer datos para lograr identificar a los delincuentes, López dijo que no tienen acceso a relevar el material porque es un circuito cerrado, por lo que elevó un pedido a la casa central ubicada en Junín, localidad de provincia de Buenos Aires y espera respuesta para compartirlo con la comisaría.

robo sucursal naldo plottier (2).jpeg Sebastián Fariña Petersen

Alarma por inseguridad en Plottier

En comunicación con LU5, Fernando Zurita, el presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Neuquén (FEEN) y presidente de la Cámara de Comercio de Plottier, hizo un recuento de los episodios de inseguridad reciente: intento de hurto en un food truck, robo en una panadería, robo de bicicletas, robo de auto, y otros casos más.

"Yo no sé para qué tenemos un centro de monitoreo en Plottier, no sé si está funcionando porque te puedo creer que alguien de manera ocasional se siente a comer y haga un intento de hurto, o una chica con estafa virtual, son cosas que ocurren en un lugar pero nosotros tenemos un centro de monitoreo, entonces las cámaras no están donde tienen que estar o faltan cámaras, no sabemos bien", expresó.

Al respecto de un caso particular de una comerciante, Zurita indicó: "he ido a hablar a la comisaria hace dos semanas porque intentaron estafar a una chica y diez y media de la noche no le querían tomar la denuncia, porque le dijeron que no le iba a pasar nada, y me fui a quejar, lo hable con la encargada de la comisaria, me dijo que no iba a pasar, pero ya me llamo la atención y después esa seguidilla que está pasando ahora".