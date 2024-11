Rolando Figueroa envía el proyecto de adhesión a la ley del narcomenudeo a la Legislatura

"Si hay algo que tenemos en claro es que no llegamos acá para dejar todo como está. Por eso, este trabajo que venían desarrollando hace mucho tiempo el Ministerio Público Fiscal, la Justicia, los anhelos que tenían, creíamos que era el momento de tomar esta decisión de lucha", afirmó el gobernador.

Un complemento de la órbita federal

A la hora de brindar precisiones sobre los alcances de la iniciativa gubernamental en relación al combate específico contra el narcomenudeo, Figueroa apuntó que "el narcotráfico, especialmente los grandes volúmenes, están dentro de la potestad federal. No es que se deja librado el grande y se ataca al chico -aclaró-. Esto es un complemento; es poder trabajar en conjunto; atacar cada punto de la provincia en donde existe el narcomenudeo. Porque tenemos más presencia territorial de nuestra policía, una policía honesta, trabajadora, luchadora", expresó.

Destacó la articulación que vienen llevando a cabo todos los sectores involucrados de manera diaria con este tema. "Colaborando con las fuerzas federales para poder atacar toda la gama del narcotráfico, en conjunto. Esto es una lucha que la hemos iniciado y no pensamos claudicar", aseguró y mencionó como ejemplo la quema de droga realizada días atrás en Neuquén, en articulación con la Justicia Federal.

"Sabemos lo que significa Neuquén en el tránsito de la droga para llegar a otros destinos. Sabemos lo que ocurre cuando parte de ese tránsito queda en una provincia que está creciendo, que tiene otro poder adquisitivo, que genera desarrollo. Y a la par de ese desarrollo, hay quienes vienen a generar daño. Neuquén va a estar preparado también para ponerles un freno, para decirles ´hasta acá llegaron´ y vamos a compartir esta temática porque estamos convencidos que es el camino".

Por su parte el ministro de Seguridad Matías Nicolini precisó: "Le hicimos entrega al gobernador del proyecto de ley de adhesión a la ley 26.052 de desfederalización de la investigación y lucha contra el narcomenudeo en nuestra provincia para ser elevado a la Legislatura" y calificó este hecho como "histórico".

figueroa-gerez2-noviembre '24.jpg Gentileza Secretaría Prensa y Comunicación

De forma paralela, el fiscal general Gerez recordó que "esto parte de una decisión política" y felicitó al gobernador por haberla adoptado ya que -en su opinión- es "una de las decisiones históricas más importantes de nuestra provincia desde el punto de vista social". Explicó que "la droga daña la salud, la integridad psíquica y física de los neuquinos y las neuquinas. Además, en ocasión de la droga se cometen delitos conexos (...) y esto tiene que detenerse".

El problema del microtráfico es eminentemente local. El último eslabón de la cadena, es decir la comercialización para el consumo, se inserta en una localidad o en los barrios, poniendo a disposición el producto ilegal para ser adquirido por los consumidores. "El problema de la droga es un problema local -indicó Gerez-. La provincia está en mejores condiciones, desde el punto de vista territorial y operativo, con las fuerzas de seguridad y con la justicia, de poder llegar a todos los rincones".

"Nos estamos poniendo a la vanguardia"

La presidenta del TSJ, Soledad Gennari, también se mostró muy conforme por el trabajo realizado y remarcó que el texto fue consensuado, no solo en la formalidad sino también en las cuestiones operativas. "Esto no es común de ver en Argentina, un trabajo tan generoso, sincrónico, sinérgico. Nos estamos poniendo a la vanguardia y siendo proactivos en un tema donde vemos que, lamentablemente, algunas jurisdicciones no toman esta iniciativa", opinó.

El anteproyecto toma en consideración el hecho de que la justicia y la policía locales cuentan con presencia territorial en toda la provincia. Asimismo, el gobierno provincial puede articular programas y dispositivos con el objeto de prevenir el consumo de estupefacientes y rehabilitar a los consumidores.

Esta decisión de combatir el microtráfico, que siempre estuvo en la órbita federal, se enmarca en una política pública de estado, y tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de Neuquén.