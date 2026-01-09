Ruta 40: fuerte choque dejó un motociclista hospitalizado

Ocurrió el martes por la mañana. El siniestro fue a la altura a la altura del kilómetro 2113.

Un fuerte choque entre un motociclista y el conductor de un auto se registró esta semana en la Ruta 40 , en Villa La Angostura. El conductor del rodado menor debió ser hospitalizado por los golpes. Se investigan las causas del accidente.

El portal Diario Andino indicó que el siniestro tuvo lugar el martes, a la altura de la intersección de la ruta nacional con calle Osa Mayor , en la localidad cordillerana de Villa La Angostura.

Según consignaron, el accidente fue protagonizado por un motociclista y el conductor de un auto marca Toyota color blanco, quienes por motivos que se investigan, colisionaron en la intersección. Se estima que ocurrió mientras uno de ellos intentaba incorporarse a la traza nacional desde el camino urbano, de tierra, sin notar la presencia del otro.

choque ruta 40 (1)

Efectivos de la Comisaría 28 se hicieron rápidamente presentes en la escena tras recibir el alerta y convocaron a una ambulancia del hospital local para asistir a las víctimas.

Como consecuencia del choque, el motociclista resultó lesionado, mientras que los ocupantes del automóvil no presentaron heridas, según se informó oficialmente.

El motociclista fue asistido en el lugar por personal de Salud y, de manera preventiva, trasladado al hospital para una evaluación más exhaustiva, a fin de descartar lesiones de mayor gravedad. No obstante, se encontraría fuera de peligro.

Motociclista chocó a un auto e intentó huir

Un joven motociclista de Centenario chocó a un auto en las calles de la ciudad e intentó ocultarse en su domicilio tras el accidente. La Policía de Tránsito descubrió que no tenía licencia ni seguro, documentación obligatoria para circular.

El comisario Damián Jorquera, de Tránsito Villa Obrera, informó en declaraciones radiales que el siniestro tuvo lugar en la intersección de calles Juan Pablo II y Pablo Neruda de esa localidad, alrededor de las 11:40 del lunes.

Los protagonistas fueron los conductores de un Chevrolet Prisma color blanco, quien circulaba por calle Neruda en dirección sur; y un joven motociclista a bordo de una Honda 150 cilindradas por Juan Pablo II con sentido este-oeste.

Al llegar a la intersección y por motivos que se investigan, el motociclista impactó violentamente la parte trasera del auto y, producto de dicha colisión, el conductor del Prisma también perdió el control y se fue contra un poste de alumbrado público de esa cuadra.

accidente centenario

En medio de ese caos, el joven motociclista entró en desesperación e intentó ocultarse en su vivienda para no responder por lo ocurrido. Jorquera indicó que se encontraba justamente muy cerca de su domicilio, el cual se ubica a unos 20 a 30 metros de la escena.

No obstante, los efectivos que intervinieron pocos minutos más tarde pudieron ubicarlo.

En medio de las actuaciones y el chequeo de documentación, los policías entendieron por qué el motociclista de 25 años intentó ocultarse de las autoridades: no poseía licencia de conducir ni seguro obligatorio de su moto.

En tanto, el test de alcoholemia practicado a ambos involucrados dio negativo.

Ambos vehículos quedaron con "serios daños", pero afortunadamente, no fue necesario el traslado de ninguno de los conductores.