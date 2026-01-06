Motociclista chocó a un auto e intentó huir: no tenía licencia ni seguro

El choque ocurrió en Centenario. El joven de 25 años fue multado por la Policía y se le retuvo su motocicleta.

Un joven motociclista de Centenario chocó a un auto en las calles de la ciudad e intentó ocultarse en su domicilio tras el accidente. La Policía de Tránsito descubrió que no tenía licencia ni seguro, documentación obligatoria para circular.

El comisario Damián Jorquera, de Tránsito Villa Obrera, informó en declaraciones radiales que el siniestro tuvo lugar en la intersección de calles Juan Pablo II y Pablo Neruda de esa localidad, alrededor de las 11:40 del lunes.

Los protagonistas fueron los conductores de un Chevrolet Prisma color blanco , quien circulaba por calle Neruda en dirección sur; y un joven motociclista a bordo de una Honda 150 cilindradas por Juan Pablo II con sentido este-oeste.

Al llegar a la intersección y por motivos que se investigan, el motociclista impactó violentamente la parte trasera del auto y, producto de dicha colisión, el conductor del Prisma también perdió el control y se fue contra un poste de alumbrado público de esa cuadra.

accidente centenario (1)

En medio de ese caos, el joven motociclista entró en desesperación e intentó ocultarse en su vivienda para no responder por lo ocurrido. Jorquera indicó que se encontraba justamente muy cerca de su domicilio, el cual se ubica a unos 20 a 30 metros de la escena.

No obstante, los efectivos que intervinieron pocos minutos más tarde pudieron ubicarlo.

Ambos vehículos quedaron con "serios daños", pero afortunadamente, no fue necesario el traslado de ninguno de los conductores.

En medio de las actuaciones y el chequeo de documentación, los policías entendieron por qué el motociclista de 25 años intentó ocultarse de las autoridades: no poseía licencia de conducir ni seguro obligatorio de su moto. Por este motivo, se le secuestró el rodado y se le aplicó la multa correspondiente.

En tanto, el test de alcoholemia practicado a ambos involucrados dio negativo.

Controles en Centenario: alcoholemias positivas en el comienzo del año

Los casos de alcoholemia positiva al volante continúan registrándose en Centenario, donde los controles y los hechos de tránsito siguen detectando conductores en infracción, en particular durante los fines de semana. En ese contexto, tras cerrar el 2025 con un automovilista que protagonizó un choque en uno de los accesos a la ciudad por estar alcoholizado, los casos siguen en aumento.

En esta ocasión, la dirección de Tránsito y Transporte llevó adelante operativos de tránsito en el barrio Sarmiento entre calles Honduras y Ecuador y la intersección de calles Costa Rica y Ecuador.

La jornada fue coordinada por inspectores de tránsito municipales junto a personal de la Comisaría 52 y del Destacamento Tránsito Villa Obrera de la policía provincial. Aunque la ciudad se encuentre adherida a la Ley de Alcohol Cero, frecuentemente se muestran altos índices de casos positivos cada fin de semana.

centenario alcoholemia (6)

Tras los controles realizados, la municipalidad de Centenario confirmó que se realizaron 15 actas contravencionales, 8 autos fueron secuestrados y se detectaron 6 alcoholemias positivas.

De los ocho vehículos que fueron secuestrados, se encontraban seis conductores que dieron positivo en el control de alcoholemia y en el que el mayor registro fue de 0,76 miligramos de alcohol en sangre; un automóvil por falta de documentación, al igual que un motociclista sin licencia de conducir.