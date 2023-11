Sapere: le robaron la camioneta de la puerta de su casa y pide colaboración

Según relató Raúl, el dueño de la camioneta, el robo ocurrió alrededor de las 3:15 de este martes, fuera de la vivienda del hombre. "La robaron de la puerta de mi casa, me estaba quedando dormido y escucho que ponen en marcha la camioneta. Salgo al balcon y la siento que sale y me fijo y no la veo, así que bajé, saqué el auto y me fui atrás de ellos y no la pude alcanzar", relató en declaraciones radiales.