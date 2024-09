Secuestro en Plottier: los condenaron por quemar con un cuchillo caliente a un albañil

El hecho ocurrió en julio de este año en Plottier y los acusados fueron un hombre y una mujer. No irán presos porque recibieron una pena en suspenso.

La pena consensuada fue de 3 años de prisión condicional, con las siguientes reglas de conducta: no cometer nuevos delitos; fijar residencia en Plottier, debiendo notificar cambios; no consumir estupefacientes ni abusar del consumo de alcohol; realizar presentaciones cuatrimestrales ante Población Judicializada; y realizar 288 horas de tareas comunitarias no rentadas, a razón de 8 horas mensuales, en una entidad de bien público.

Por último, se les prohibió comunicarse con las víctimas por cualquier medio.

Los acusados cumplían prisión domiciliaria

Para arribar al monto de la pena, las partes tuvieron en cuenta como agravantes, las características propias del hecho y las lesiones sufridas por las víctimas. Como atenuantes, se consideró el reconocimiento de responsabilidad de los imputados, y la falta de antecedentes condenatorios.

Luego de escuchar a las partes, el juez de garantías Lucas Yancarelli, homologó el acuerdo presentado por las partes en todos sus términos.

Ambos acusados llegaron detenidos con prisión domiciliaria. Como las partes renunciaron a los plazos de impugnación, los condenados comenzaran a cumplir la pena de modo inmediato y la medida cautelar quedó sin efecto.

plottier toma Evita escrache y crimen (6).jpg Claudio Espinoza

Según la investigación de la fiscalía, los hechos comenzaron el 16 de julio, por la tarde, cuando la víctima, un hombre que se desempeña en tareas de albañilería, se encontraba en su lugar de trabajo. Allí lo pasó a buscar otro hombre, el contratista para el que trabajaba y que le facilitaba una habitación para que viviera junto a su pareja y sus hijos.

Más tarde, sin que la víctima pueda precisar el momento en concreto, el acusado, de nombre Luis Miguel, detuvo la marcha para que subiera otra persona, que era una mujer, y juntos lo ataron y comenzaron a golpearlo, mientras le exigían la entrega de una suma de dinero. La persona que había subido al vehículo, de nombre Linda Mar, es la pareja del imputado. Juntos, llevaron a la víctima a la casa en la que le permitían vivir junto a su familia y, una vez allí, le exigieron a su pareja que saliera de la habitación y la ataron a una silla. Con la mujer inmovilizada, continuaron golpeando al hombre y lo lesionaron utilizando herramientas y un cuchillo caliente, siempre con la exigencia de que les entregara dinero que supuestamente le habían sustraído. Recién cuando accedieron a entregar un terreno que poseen en Plottier, les permitieron irse del lugar y refugiarse en la casa de familiares, en Neuquén.