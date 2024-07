Secuestro en Plottier: relato y excusas del espanto

El relato del secuestro y tortura de un trabajador en Plottier tiene ribetes más que llamativos a partir de la declaración pública de su secuestrador, Luis Miguel Flores, que aseguró no saber que estaba mal retener a una persona contra su voluntad, atarla y golpearla. ¿Una problemática cultural de la violencia hecha carne o una pésima excusa?

Detalles del secuestro

Al empleado lo retuvo en su casa, ya que le prestaba una piecita para vivir con su familia en el mismo predio donde tiene la vivienda el patrón en la toma Evita de Plottier.

Lo maniató a una silla y lo torturó, junto con su esposa, con una tenaza corta fierros con la que amagó cortarle los dedos. Luego, tomó un cuchillo y tras calentaron le provocó cortes y quemaduras en el cuerpo. Posteriormente recurrió a un taladro inalámbrico que se lo apoyaba en la cabeza y le exigía que confesara el robo, luego lo alejaba unos centímetros y lo accionaba.

Además, le tiraba baldes de agua fría para que no durmiera y no lo dejó ir al baño. Cuando la víctima logró zafarse y con un poco de suerte escapar, radicó la denuncia en la Comisaría 46 de Los Álamos en Plottier.

Flores y su esposa fueron detenidos, acusados y quedaron con prisión domiciliaria por cuatro meses.

Luis Miguel Flores Luis Miguel Flores, el secuestrador de Plottier, habló con LMN y brindó su versión de los hechos.

Los dichos del secuestrador

Cuando LMN dio a conocer la noticia, Flores llamó y admitió el hecho, aunque intentó minimizarlo y justificarlo. “Me robó mucho dinero y quería recuperarlo… Yo lo agredí y lo tuve encerrado en mi casa porque él me robó. Yo no sabía que no podía hacer lo que hice. Fue de pura calentura”.

Además, afirmó: “sí lo tuvimos sentado en una silla y atado mientras mi señora le daba con el cinturón, pero nunca usé un taladro”.

¿A qué nivel de violencia hemos llegado? Si esto es cultural, tenemos un problema tremendo.