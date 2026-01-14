Un delincuente que violó la prisión domiciliaria atacó a trompadas a un policía antes de ser capturado

El hombre tiene 41 años y un historial de robo de motos en Centenario. Quedó a disposición de la Justicia.

Este lunes 11 por la noche, la Policía de Neuquén logró darle captura a un delincuente que se encontraba prófugo en Centenario . La justicia neuquina había ordenado su búsqueda y detención desde hacía semanas atrás había violado la prisión domiciliaria . Antes de su detención, el hombre agredió a trompadas a un agente que finalmente lo pudo reducir.

La detención se originó gracias a una rápida intervención de un efectivo policial de la Comisaría 52 que se encontraba de consigna en el sector de las calles El Salvador y Mamá Margarita, cerca del polideportivo, según consigno Centenario Digital.

El uniformado sospechó del mismo porque el hombre tenía el rostro tapado con un cuellito y también llevaba una capucha colocada. Cuando se acercó para demorarlo, el sujeto lo atacó a trompadas. Afortunadamente, luego de un forcejeo logró reducirlo en el suelo y solicitar colaboración de otros efectivos policiales.

comisaria 52 centenario

Quién es el prófugo con un largo historial de robo de motos

Gracias al rápido accionar del agente y el llamado que realizó, a los pocos minutos arribó otro patrullero con más policías y procedió al traslado del prófugo al Hospital Natalio Burd de Centenario, bajo cumplimiento del protocolo.

Después de constatar su estado de salud, el hombre de 41 años fue llevado a la comisaría y puesto a disposición de la justicia.

En tanto, trascendió que el hombre cometió varios robos de motos en los últimos meses y fue identificado, por lo que finalmente lo imputaron y los vecinos realizaron descargos en las redes sociales recordando algunos de los hechos que lleva en el historial delictivo.

Rescataron a una familia con cuatro niños de una chacra de Centenario

Un operativo interinstitucional del Estado provincial y nacional detectó que trabajadores de una chacra en Centenario vivían sin condiciones mínimas de seguridad, higiene ni derechos laborales junto a sus cuatro hijos menores. Estaban alojados en un lugar sin garantías básicas de habitabilidad

La intervención se realizó en el marco de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. El operativo estuvo encabezado por el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén y contó con la participación del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Centro de Atención a la Víctima (CAV), el programa nacional de rescate de víctimas de trata, la guardia de la Ley 2302 de protección integral de la niñez, la subsecretaría de Trabajo, la dirección provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Adolescente y Prefectura Naval Argentina.

Según confirmaron en un comunicado desde el Ejecutivo provincial, la investigación se originó tras detectar la presencia de trabajadores que se encontraban en condiciones de extrema vulnerabilidad. Al ser entrevistados por personal del CAV, relataron cómo era la modalidad habitual de trabajo en la chacra, lo que derivó en la activación de los protocolos correspondientes ante una posible situación de trata laboral.

operativo chacra de centenario1 (1) (1)

El secretario de Trabajo de la provincia, Pablo Castillo, fue contundente al describir lo que se encontró en el lugar. “Se constataron trabajadores en condiciones extremadamente precarias, especialmente en lo referido a vivienda, higiene y seguridad laboral”, explicó. No había registros formales, ni contratos, ni documentación que acreditara una relación laboral legal. La ausencia total de papeles fue una de las señales más claras de la irregularidad.

Desde la subsecretaría de Trabajo se labró el acta correspondiente y se intimó a los responsables a regularizar la situación laboral de las personas encontradas. Sin embargo, el operativo dejó al descubierto algo que iba más allá de la informalidad: un abandono estructural que impactaba directamente en la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias.