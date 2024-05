Un empresario cansado de los robos ahora volvió a ser blanco de la inseguridad

Tristán Sigifredo Pizarro es un empresario neuquino que, lamentablemente, no es ajeno a la inseguridad . Después de haber sufrido robos a su empresa en varias oportunidades, esta vez le tocó que los intrusos lleguen a su casa. Le desvalijaron su vivienda de Senillosa rural y se llevaron el botín en su propia camioneta.

El viernes pasado, entre las 21:30 y la 01:30 del sábado, Tristán y su familia no estaban en su vivienda y fue ese momento el que aprovecharon delincuentes para ingresar a la vivienda, robar tecnología y otros objetos de valor, cargarlos en la Ford Ranger doble cabina también perteneciente al empresario y darse a la fuga.

No es un plan tan sencillo como suena, dado que los delincuentes no sabían en qué momento podían regresar, pero se arriesgaron. Aún no se sabe si llegaron a pie o en otro vehículo, pero lo cierto es que avanzaron campo adentro unos 6 kilómetros desde la Báscula hasta llegar a la vivienda, por el único camino que esto es posible, arriesgándose además a cruzarse a un potencial testigo.