Video: violento ataque de una mujer a otra que llevaba a su hija al colegio

La agresora ya tenía una orden de restricción de acercamiento. El hostigamiento lleva más de un año. Ocurrió en Fernández Oro.

En la mañana de este martes se registró un violento episodio en el barrio Las Acacias de Fernández Oro que volvió a poner en alerta a toda la comunidad. Una vecina con antecedentes de hostigamientos y agresiones atacó a otra mujer que salía de su casa en el auto junto a su hija de apenas 9 años , cuando ambas se dirigían a la escuela.

El hecho ocurrió sobre la calle Los Coirones al 600 y generó un fuerte repudio vecinal, ya que la agresora tenía una medida de restricción de acercamiento dictada por la Justicia de Paz desde mayo de 2024.

De acuerdo con el relato de vecinos que dialogaron con LMCipolletti , la mujer interceptó a la madre y a su hija en la vía pública cuando salían de su casa. Primero golpeó al vehículo, luego le abrió la puerta y comenzaron las agresiones físicas . La menor permanecía en el vehículo mientras su madre se defendía. Un hombre intervino para parar con la salvaje agresión.

Aseguran que “tiene conflicto con otros vecinos. Cerca de un año sin inconvenientes y hoy a la mañana se dio una nueva agresión, en esta oportunidad física y muy violenta". Por este nuevo hecho se realizó una nueva denuncia.

Salvaje agresión de una mujer contra una vecina que llevaba a su hija a la escuela

El episodio no solo afectó a la víctima directa, sino que expuso a la menor a una situación de gran violencia, lo que acrecentó la indignación de la comunidad.

Antecedentes de un conflicto prolongado

Esta situación no es nueva. En 2024, un grupo de vecinos presentó una nota en el Juzgado de Paz de Fernández Oro denunciando que la mujer protagonizaba constantes hechos de violencia. En ese documento señalaron que sufrían insultos, agresiones y daños contra la propiedad privada, además de remarcar que la pareja de la acusada también formaba parte de los hostigamientos.

El escrito, al que tuvo acceso este medio, expresaba: “Como vecinos de un lugar tan tranquilo (…) nos genera una preocupación continua y es por esto que rogamos tenga a bien disponer las acciones positivas necesarias a los fines de dar seguridad y tranquilidad necesaria para garantizar una convivencia armoniosa y estas situaciones violentas se detengan definitivamente”.

La intervención de la Justicia

En mayo de 2024, la jueza de Paz Gabriela Rodríguez dispuso una medida cautelar que prohibía a la acusada acercarse a la víctima y a su entorno familiar. El fallo establecía que no podía "transitar por la vereda de su vecina ni acercarse a ella o a su domicilio, además de abstenerse de realizar hostigamientos, agravios o reclamos personales por cualquier medio, incluso redes sociales" por el término de 60 días.

Hoy, con la orden caída, más de un año después se registró esta agresión que volvió a encender las alarmas en el barrio. Lo que obligará a la Justicia a tomar otras medidas. Cabe recordar que este tipo de contravenciones tienen castigos.

Reclamo vecinal y pedido de acción urgente

El ataque de esta mañana reavivó la preocupación de los vecinos de Las Acacias. Los vecinos exigen que la Justicia actúe con firmeza y rapidez para garantizar la seguridad de la madre y de la niña, y para frenar definitivamente los comportamientos violentos que generan temor en la sociedad.

“El riesgo es cada vez mayor y la violencia no puede naturalizarse ni minimizarse”, advirtieron quienes conviven en la zona, remarcando la necesidad de que se adopten medidas ejemplificadoras para evitar que la situación derive en consecuencias más graves.