Un testigo del accidente aseguró haberla llevado al hospital, pero no hay registro de que haya ingresado. Consiguieron recuperar sus documentos.

Un halo de misterio rodea un vuelco en inmediaciones a Chos Malal , en el que una conductora desapareció luego de protagonizar un accidente. Un testigo del episodio la socorrió y llevó al hospital local, pero la mujer no ingresó y tampoco volvió a su casa .

Vuelco y misterio_ no encuentran a la conductora Chos Malal.jpg

En el lugar se quedó personal policial para corroborar la mecánica del accidente y llamar a la grúa para que retire el vehículo. “Al mismo tiempo dimos aviso al Comando Radioeléctrico para que cuando llegara la entrevistaran”, señaló.

Minutos más tarde, el conductor que la había auxiliado volvió y les dijo a los efectivos que la había dejado en la puerta del hospital, pero que la mujer se había olvidado la documentación tanto del vehículo como la propia. “Volvimos a contactarnos con los efectivos, pero dijeron que no había entrado en ningún momento. Como teníamos sus documentos pudimos saber su nombre, pero nunca se recepcionó”, aseguró.

Ante esta situación continuaron con las tareas de rutina y retiraron el vehículo con una grúa, para luego trasladarlo al predio de Tránsito hasta que la propietaria lo fuera a retirar. “Fuimos hasta su casa, según la dirección que figura en el documento, y no había nadie. Hicimos varias visitas para intentar hallarla, sin embargo, nunca nos atendieron”, contó.

Vuelco y misterio_ no encuentran a la conductora Chos Malal (2).jpg

Volvieron a contactar al vecino que la había socorrido para saber si esta habría tenido indicios de haber estado alcoholizada y que haya huido para evitar el control de alcoholemia pertinente, pero este aseguró que solo se quejaba de algunos golpes.

“La verdad no sabemos qué le habrá pasado, la hemos buscado en su dirección y no está. Tampoco recibió atención médica. No sabemos si habrá ido a la casa de algún familiar”, agregó.

La madre se acercó a la comisaria

En las últimas horas, acudió a la comisaría local la madre de la mujer accidentada y les aseguró que su hija se encontraba bien, que no había ingresado al hospital porque no requería de atención. "Confiamos en la palabra de la señora y le indicamos qué pasos seguir dadas las circunstancias", concluyó el comisario Gómez.

No obstante, reiteró que ellos no tuvieron contacto con la conductora.