Ya tiene fecha el juicio por el femicidio de Cristina González

A poco más de un año de la desaparición de Cristina González , cuya investigación luego llevó a descubrir su femicidio , su ex pareja y presunto femicida llega a juicio . Solo resta la elección final de los miembros del jurado que analizará la prueba.

Los 16 miembros finales (cuatro de ellos serán suplentes en caso de que alguno de los 12 titulares no pueda cumplir sus

funciones) serán elegidos en la semana del 20 de noviembre, primero por sorteo y luego atravesarán un filtro final en base a los criterios de las partes.

Cristina tenía 39 años al momento de su asesinato y es una de las siete víctimas de femicidio que hubo en la provincia en 2023.

El caso

El femicidio fue descubierto el jueves 16 de marzo pasado, cuando alrededor de las 15, personal de Búsqueda de Personas y Homicidios dieron durante un rastrillaje por el sector de El Choconcito, cercano al Mercado Concentrador, con el cuerpo de Cristina Isabel González (39), quien se encontraba desaparecida desde octubre de 2022. Rápidamente, se acordonó el lugar y se convocó a la fiscal de Homicidios, María Eugenia Titanti, a Criminalística y al Cuerpo Médico Forense.

El hallazgo no fue fortuito, y es que un familiar del hoy acusado como femicida, Mario Oscar Gerbán (ex pareja de la víctima), fue quien ofició de testigo clave. Según su declaración, Gerbán le confesó el crimen estando alcoholizado y le mostró el lugar donde había descartado el cuerpo tras trasladarlo desde su vivienda en carretilla, pero el joven no pudo con el secreto; ante la posibilidad de quedar implicado en el hecho, le contó a su madre y esta contó todo a la Policía.

Cristina Isabel estaba desaparecida desde octubre de 2022, y aunque no tenía la guarda de sus cinco hijos (incluída una bebé que tuvo con Gerbán) y solía ausentarse por días, siempre se mantenía en contacto con ellos y otros allegados. Por eso, el paso de los días y luego semanas sin contacto, alarmaron a su familia, que denunció su desaparición a fines de noviembre de ese año.

A pesar de la intensa búsqueda y entrevistas a sus conocidos -incluído el acusado, que negó conocer su paradero-, la mujer no aparecía, y su horrible final se comprobó al recibir el dato clave y acercarse al lugar de entierro.

Cristina, cuyo femicidio se estima que tuvo lugar entre el 18 y el 25 de octubre, presentaba por este motivo un avanzado estado de descomposición, por lo que se debieron ordenar estudios complementarios para establecer con certeza la causa de muerte.

El acusado fue hallado casi 24 horas más tarde caminando por el barrio 2 de Mayo, momento en que fue detenido y luego acusado como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por el contexto de violencia de género. Ya existían denuncias por violencia de género de Cristina contra él, así como también testimonios que dan cuenta de ella.