Policías balearon y mataron a un adolescente de 17 años

De acuerdo a la versión policial, el auto fue finalmente interceptado en el cruce de Chacabuco y Corrientes, en el centro de la ciudad, y que a bordo había tres personas: el conductor, una chica y el adolescente de 17 años, Valentino Blas Correas, ya sin vida, con un disparo de arma de fuego en la espalda. "En primera instancia el disparo sería del personal policial”, sostuvo Cumplido.

El padre de un amigo que iba con Blas Correas:" La policía limpió todo en dos horas"

En el marco de la pesquisa, el fiscal del Distrito 1 Turno 3 José Alberto Mana ordenó la detención de dos efectivos policiales que serían los autores de los disparos y que fueron imputados por el delito de ‘homicidio calificado agravado”, añadieron las fuentes judiciales.

El secretario de esa fiscalía, Gabriel Prunotto, informó que los policías habrían efectuado “cuatro o cinco disparos” al automóvil durante la persecución, y que “uno dio en la espalda” del adolescente que murió. Asimismo, precisó que se secuestró un arma de fuego que “habría sido arrojada desde el interior del auto”, por lo que se investiga "si hubo intercambio de disparos”.

auto baleado cordoba crimen joven1.jpg

En el programa Arriba Córdoba, el padrastro del joven baleado apuntó contra la Policía. "No tenemos certezas de nada, es extraño, no he recibido un llamado ni yo ni la madre. Ni de la Policía ni de la Justicia, nada", dijo Ramiro.

"Aparentemente los chicos se conducían en el auto y recibieron una barbaridad de disparos, de los cuales uno le impactó a este chico que iba sentado atrás, no iba conduciendo", agregó.

Al llegar a la escena junto a la madre, vieron "un operativo impresionante": "No nos permitieron pasar para que vea a su hijo. Nos llama la atención con la celeridad que se levantó todo el operativo, no quedó nada".