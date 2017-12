Politti se prepara para cumplir el rol de celestina

El nuevo programa “cazaparejas” tendrá un panel de especialistas, integrado por un psicólogo, un astrólogo y hasta una sexóloga. El equipo estudiará el perfil de los dos participantes que buscarán desplegar su encantos para conquistar a una persona a quien “ama en silencio”.

Según detallaron desde la producción, puede tratarse de un amigo de años o simplemente alguien que se cruzó en su camino y que despertó una atracción irresistible. Durante el programa, este candidato abrirá su corazón y dará a conocer sus expectativas respecto a qué puede suceder con su, hasta el momento, “amor imposible”.

El envío propiciará este tan ansiado encuentro entre “admirador” y “admirado”, que llegará al estudio con sus ojos vendados para no ver a su enamorado, de ahí el nombre de la propuesta. Con la guía de Politti y los panelistas comenzará un juego de seducción en el que primarán las sensaciones y que pondrá a prueba el grado de atracción de los participantes.

“Volver a laburar me encanta, me divierte mucho. Me hace acordar a cuando debuté en Canal 13 como conductora de Doce Corazones”, manifestó Politti.