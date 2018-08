"Ponele que tomé, pero en el club no hice nada raro"

El titular de la Comisión Directiva dijo lo que el técnico calló en el Monumental tucumano. Eduardo Coudet sólo había deslizado ante la prensa, tras el 2 a 2 (ganaba 2 a 0), que el reemplazo de su estrella obedecía a cuestiones tácticas.

Blanco no sólo lo desmintió, sino que respaldó la supuesta decisión del DT al asegurar: “El sábado, Centurión no llegó a la práctica en las condiciones en las que debe estar un profesional. Aparentemente había bebido demasiado”.

Las palabras del empresario en el programa Esto es Racing, que se emite por Radio Cooperativa, rápidamente rebotaron por todos lados y, horas más tarde, el que se hizo eco fue el propio jugador.

Ricky optó por el aire de Mariano Closs en Continental y allí fue con todo. “Cuando me lo cruce se lo voy a decir. ¿Sanciones por qué? Y supongamos que habré tomado, ¿por qué me tienen que sancionar? Si adentro del club no hice nada raro”, disparó el mediocampista. “Aclaro que es totalmente mentira lo que se dice”, cerró el futbolista, que prometió una reunión con su representante para aclarar el tema.

La novela de la tarde se cerró con las palabras del propio Coudet en el programa de televisión No todo pasa de TyC Sports, donde expresó: “No me pregunten a mí de las cosas que dijo Víctor (por Blanco). Por mí nadie se entera de las cosas”, amplió. Y a modo de arenga para su jugador, soltó: “Hice todo lo posible por contratarlo y lo iría a buscar diez veces”, como para aclarar que Centurión sigue estando entre sus preferencias deportivas.

Lo cierto es que tras el mal arranque de Racing en la Libertadores y en la Superliga, la polémica ya se instaló en la Academia.

“Cuando estás en un grande y no se gana, es difícil”

El neuquino Gabriel Arias fue uno de los jugadores de Racing que habló tras la victoria que se le escapó a la Academia en Tucumán.

Para el regional, “si querés aspirar a cosas grandes, no se te pueden escapar estos partidos”, en referencia a la remontada de Atlético, que perdía 2 a 0.

El recién llegado del fútbol de Chile amplió y sostuvo que “cuando estás en un equipo grande y no se gana, es muy difícil”, casi anticipando la posterior polémica con Centurión.