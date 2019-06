Â¡Ponga Huevo, que ganamos! AcuÃ±a titular en el adiÃ³s

En tanto, Franco Armani le ganó la pulseada a Esteban Andrada en el arco y el también riverplatense, Matías Suárez será titular en ofensiva junto a Lionel Messi y Sergio Agüero.

De esa manera, la Selección formará con Armani; Renzo Saravia, Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Acuña; Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes; Lionel Messi, Sergio Agüero y Suárez.

“Mañana (por hoy) ataja Armani, pero a lo largo del partido no está dicho que pueda entrar un compañero. No puedo garantizar que el arquero de la Copa América sea Armani. Lo mismo con el caso de Acuña y Tagliafico”. “Suárez es un jugador que me gusta, tiene algo diferente. Nosotros sabemos que arriba tenemos dinamita pura. Jugadores de mucho gol”. “Lo de Palacios fue difícil porque para mí es un jugador muy importante en nuestra manera de entender el fútbol”, dijo Lionel Scaloni. Las explicaciones del entrenador argentino

No obstante, el entrenador Lionel Scaloni aclaró que la titularidad del Huevo no es definitiva ya que “no significa que si mañana juega Acuña no lo vaya a hacer luego Tagliafico, son garantías los dos, de ningún modo es una decisión final”, explicó el conductor de la Selección.

“Juegan once y no significa que sean ellos los que van a salir contra Colombia. Aunque la gran mayoría sí”, amplió en la conferencia de prensa que brindó apenas la delegación arribó a la provincia cuyana.

“Mañana ataja Armani, pero a lo largo del partido no está dicho que pueda entrar un compañero. No puedo garantizar que el arquero de la Copa América sea Armani. La decisión es ver cómo algunos jugadores se asocian con otros y ver cómo se sienten dentro de la cancha. Nada es decisivo”, reiteró una y otra vez. Por lo pronto, esta noche, a poner Huevo .