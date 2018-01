Por ahora, la silla infantil rige hasta los tres años

La modificación de la norma nacional, que ya generó cierto rechazo entre el público, establece que los niños de esa edad deberán viajar sujetos al asiento trasero de los vehículos con los sistemas de retención infantil homologados, sin hacer mención al peso y el tamaño. Sin embargo, en Neuquén sólo se exige el uso de la silla para los chicos que tienen tres años o menos.

Fernando Palladino, subsecretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, explicó que la ordenanza actual exige el uso de la silla hasta los tres años pero, para los de dos años o menos, es obligatorio colocar el dispositivo de manera invertida. Es decir, los pequeños deben mirar hacia el asiento y no hacia el frente, para evitar lesiones en el cuello en una frenada brusca.

“Lo que sí se reglamenta es que los menores de 10 años tienen que ir en el asiento trasero y usar el cinturón de seguridad”, sostuvo el funcionario, y aclaró que la parte de atrás de los autos es el sector más seguro aunque, “si no se usa el cinturón, pueden salir despedidos del vehículo cuando se frena a gran velocidad”. Palladino calificó de “razonable” la medida que se decretó a nivel nacional y aseguró que la principal preocupación es analizar cómo adaptar esa exigencia al sistema de transporte público ya que los taxis, colectivos y buses escolares suelen transportar a niños de esa edad pero sin usar esas sillas.

Para que las butacas sean obligatorias en Neuquén, el Concejo Deliberante debe aprobar una modificación de la ordenanza actual que adhiere a la Ley de Tránsito e incluir esta modificación. Por eso, hasta que los concejales no comiencen sus sesiones en febrero, seguirá vigente la normativa actual.

Los ediles serán también los encargados de fijar el monto de las multas que deberán pagar aquellos que no adhieran a la ordenanza y que serán juzgados por el Tribunal de Faltas. Sin embargo, desde el área de Tránsito insistieron en la importancia de cumplir por resguardar la seguridad de los niños y no para evitar estas penalizaciones. En ese sentido, Palladino aclaró que existe un bajo nivel de conciencia sobre la seguridad vial infantil y que aún hay padres que dejan que sus hijos viajen adelante o que vayan parados en el coche en lugar de ir sujetos con un cinturón. Aunque los inspectores municipales no suelen labrar multas por ese tipo de irregularidades, solicitaron que se tomen los recaudos para resguardar la seguridad de los más chicos en caso de accidentes.

La Municipalidad evalúa también cómo aplicar la normativa que rige a nivel nacional en los taxis y en los vehículos escolares.

“Toda medida de seguridad, y sobre todo si es para los chicos, nos parece buena, pero tenemos que analizar cómo se adapta a todos los tipos de transporte”, dijo Fernando Palladino, Subsecretario de Tránsito y Transporte

Opciones para la seguridad de los nenes

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, la sociedad cada día toma más conciencia sobre la importancia de incorporar sistemas de retención infantil para que los niños viajen más sujetos y resguardados ante posibles accidentes. Así, las butacas para autos encuentran un mercado mayor entre los conductores.

Las mueblerías y pañaleras ofrecen este tipo de butacas con distintos tamaños y diseños, que se ajustan según el peso del pasajero y que van desde pequeños almohadones para los más grandes hasta huevitos o butacas más sofisticadas.

Las sillas para niños se comercializan en internet por un valor que va de los 1500 a los 4500 pesos, según la marca, la calidad de los materiales y el diseño del producto. Para los pasajeros más grandes, sin embargo, se venden boosters o almohadones especializados que buscan elevar la altura del niño sobre el asiento para que pueda usar con mayor comodidad el cinturón de seguridad.

“Los autos traen cinturones diseñados para personas de 1,50 metros, y esos boosters sirven para que los chicos que midan menos igual puedan usar el cinturón a la altura del hombro”, explicó Fernando Palladino, subsecretario de Transporte y Tránsito de la Municipalidad.

Como las necesidades se modifican según el tamaño del niño, los conductores se ven obligados a comprar distintas sillas a medida que el chico crece. Por eso, el mercado también ofrece una silla desmontable con distintas piezas que se adaptan a cada período del crecimiento. Estas butacas cuestan más de diez mil pesos y prometen solucionar la seguridad vial de los niños en una única compra.

Cuatro dispositivos distintos para mejorar la seguridad de los menores