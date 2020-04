En Telefe trascendió que esa baja de audiencia se debió al escándalo que se dio con Noelia Marzol, quien manifestó que no la pasó muy bien en el programa por las conversaciones machistas que sostuvieron Nico Vázquez, Joaquín Furriel y el futbolista Darío Benedetto, que también fueron parte del ciclo. “Era una juntada de pibes… ¡no sé qué hacía ahí!”, dijo la bailarina. A su vez, reveló que editaron varias partes del envío: “Falta la pregunta que editaron que era referido a si me garche o no a Luis Miguel”.

Luego del escándalo con Noelia Marzol, el programa (lideraba el Prime time con un promedio de 11 puntos) cayó en el rating en su último envío. El ciclo de Andy Kusnetzoff alcanzó 5,6 puntos, mientras La Noche de Mirtha lo superó con 7,2.

Los invitados

Ante esa panorama y con cuatro invitados, Andy retornará a su habitual mesa y tendrá sentados a Cris Morena, quien no hace mucho lanzó su escuela de artes, “Otro mundo” y tuvo miles de inscriptos.

Mauro Szeta, el periodista de policiales estrella de Cortá por Lozano es otro de los confirmados.

Por su parte, Santiago del Moro, quien desde el lunes estará conduciendo Juntos podemos lograrlo -el especial sobre coronavirus reemplazará a El Muro infernal- aprovechará la invitación a PH para hablar de su regreso con su periodístico e informativo.

La cuarta figura convocada es Lizy Tagliani, quien el lunes volverá con sus vivos con El precio justo