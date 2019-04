Por Darthés, Ángela Torres no puede ver escenas de Simona

Aprovechando la presencia de la intérprete, Andy Kusnetzoff le consultó por la actitud del actor cuando se dieron a conocer las diferentes denuncias en su contra. “Él hablaba mucho de eso todo el día. A veces íbamos al comedor a almorzar y en todos los canales estaba él. Me decía: ‘¿Viste, Angelita, lo que están diciendo?’. Un día paró a todo el elenco y nos dijo que creía en Dios y que sabía que iba a haber justicia… Toda una situación en la que se lo terminó aplaudiendo”

Por último, Torres confesó que actualmente hay escenas de Simona que no puede ver debido a Darthés. “Hoy no puedo ver escenas de Simona porque se me desvirtúa un poco. Acaba de suceder esto y veo una escena en la que aparece él y no me gusta”, contó.