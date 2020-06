Ese mismo medio, señaló que desde Protección Civil informaron que entre la medianoche y las 13 de hoy cayeron unos 35 mm de lluvia.

"Tenemos una situación compleja, hemos tenido algunas cuestiones de árboles caídos en vía publica y amenaza de caída en viviendas. Se están atendiendo los reclamos", sostuvo el director de organismo, Marcos Arretche.

"Con cierta intensidad de precipitaciones la cantidad de agua en algunos sectores excede la capacidad de circulación de la misma agua. Cuanto más se impermeabiliza el suelo con techos, veredas o asfalto, o quitando vegetación que retarda el escurrimiento, más rápido fluye a esos punto donde se estanca temporalmente", agregó el técnico Emilio Molla, también de Protección Civil.

En el caso de Roxana, a la situación natural de anegamiento, se sumó la obra de bombeo de la Planta de Tratamiento de líquidos cloacales, inaugurada hace una semana por el presidente Alberto Fernández.

"Vivo acá hace 7 años, siempre se inundó porque es una calle que baja del puente, cuando vine logramos que viniera una máquina de la Muni y en un terreno baldío hicieron una zanja y un pozo grande para que drenara ahí. Con la vecina lo único que hacíamos era mantener despejada la zanja", cuenta Roxana.

"Después vino la obra de la planta, se rellenó, se hizo más alto y se creó de nuevo un canal en la calle. Lo único que hicieron fue rellenar con piedras grandes, pero no sirvió porque se llevó de agua y superó el nivel de las piedras. No fue esa la solución. Ahora habría que tratar de zanjear en frente y que desemboque en el arroyo Las Piedritas", comentó y siguió diciendo: “Ayer me comuniqué, vinieron, dijeron que iban a dar una solución para que pudiera salir de casa y no apareció nadie, y hoy hay más agua que ayer".

Fuente: Diario Andino

