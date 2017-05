Cortiñas contó que al principio “tenía miedo del uso del pañuelo”, ya que cuando surgió la idea de que todos los asistentes llevaran pañuelos blancos algunas Madres, como ella, se mostraron en disconformidad, pero luego lo aceptó. “El pañuelo es el símbolo mayor que tenemos y esperamos que toda la gente que ayer lo llevaba sepa respetarlo”, dijo ayer en declaraciones radiales.

La que no cambió de opinión fue la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien tampoco participó de la marcha por estar en desacuerdo con la convocatoria. “No vi el video de Hebe, pero no entiendo por qué le molesta que la gente use los pañuelos cuando ella le dio el pañuelo a Milani”, recordó Cortiñas en referencia al ex jefe del Ejército, quien está detenido por delitos de lesa humanidad. La polémica se dio a raíz de la posición de la Línea Fundadora y Bonafini, quien pidió que no se usara el símbolo masivamente. “Para nosotras el pañuelo es el abrazo de nuestros hijos. Están bordados por las mismas madres, con mucha paciencia, un bordado que no se usa ahora, que se llama punto cruz, que tiene que ver con la cruz que llevamos encima. O con la cruz de la verdad”, había dicho Bonafini en un video difundido por Facebook.

Por otra parte, Cortiñas también señaló una fuerte crítica contra el Presidente. “Me indignó mucho ver a Macri bailando con pañuelos el mismo día del acto, como me indignó cuando dijo que se acaben los curros de los derechos humanos apenas asumió. Macri intenta humillar al pueblo y no lo logra porque el pueblo está dispuesto a responder las provocaciones. Macri despreció al símbolo del pañuelo”.

Secretario DDHH

Avruj no ve por qué renunciar

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo que se comunicó con la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, para “retomar el diálogo”, que “nunca” avaló la impunidad a los represores y rechazó el pedido de renuncia de Nora Cortiñas. “No encuentro por qué renunciar. Estoy comprometido con los derechos humanos”.