Gran Hermano Por primera vez, Thiago quedó en placa: ¿quiénes lo acompañan?

Santiago del Moro se puso al frente de una nueva gala de nominación de Gran Hermano. Maxi, el líder, salvará a uno de los nominados este jueves.







Tras la salida de Alexis de la casa de Gran Hermano el domingo pasado, los participantes vuelven al confesionario en vivo para elegir a los nuevos nominados de la semana. Maxi no podrá quedar en placa ya que no solo ganó el auto cero kilómetro en "El desafío del auto", sino que obtuvo la inmunidad. Claro que al mismo tiempo podrá salvar a uno de los nominados el jueves. Thiago no zafó y recibió nueve votos al igual que Camila, le siguió Agustín y Nacho con cinco votos cada uno.

También se supo que Camila logró hacer la espontánea. Vale recordar que hace dos semanas la reciente jugadora contó que haría la espontánea y por ende fue sancionada por Gran Hermano que la llevó directo a la placa. Sin embargo, fue la menos votada por el público y de hecho esa semana fue Coti la eliminada del reality.

Este miércoles, la primera en abrir la gala de nominaciones fue Julieta quien hace algunos días celebró su cumpleaños 21 con una gran Pool Party. "Contenta porque me llamaste primera. Me da ansiedad este momento", dijo ni bien entró a votar. "Hoy me voy a basar no en afinidad sino en juego y estrategia. También en la prueba del líder. Le voy a dar dos votos a Camila que tenemos muy buena relación, pero me parece extraño que reafirma todo el tiempo que no es traidora y que juega limpio. No le creo su estrategia y entró a jugar desde un principio. Y el segundo voto se lo doy a Thiago pese a que tengo muy buena relación. Solo tiene actitudes que a mí no me cierran, como por ejemplo, se cree mandón", dijo Disney sobre su votación.