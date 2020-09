¿Por qué acusan a Tevez de ocasionar el brote en Boca?

No obstante, no parecen del todo fundadas las sospechas. La salida del Apache fue con autorización del club debido a que tiene a su padre internado por coronavirus desde hace más de 20 días. Su progenitor lucha contra la enfermedad y eso lo tiene muy preocupado a Carlitos.

Los médicos creen que esa no habría sido la causa real, dado que el viernes comenzaron a manifestarse los síntomas en varios jugadores y que Tevez no tiene coronavirus. Lo que sí marca que el aislamiento en Ezeiza no fue lo estricto que debió haber sido.

Más allá que desde el sentido común no fue el responsable de la propagación del virus en la delegación de Boca, el capitán quedó señalado a partir de que circuló esta versión.

"Se van a decir un montón de cosas, pero nosotros estuvimos apoyando al grupo y ahora veremos como continúa esto. Después el club decidirá que hacer, si se comunica con la Conmebol o no para contemplar lo nuestro. Estamos todos bien, ese es el mensaje. Y hay algunos asintomáticos, otros no, pero nadie grave", explicó el Apache.

"Yo estoy en la habitación con "Wancho" (Ramón Ábila) porque nosotros dimos negativo. Por eso insisto en que acá hay que transmitirle serenidad a las familias que son las que más sufren con todo esto", remarcó.

¿Tuvo coronavirus?

Esta tarde a la vez surgió el rumor de que el Apache tuvo coronavirus a principios de Agosto a partir de que el médico del club señaló que el ídolo "está bien" y que él no iba a sufrir porque tiene anticuerpos. Ante la consulta puntual, el doc dio a entender que sí...

Los errores de Boca

Justamente una de las cosas que se le reprocha a Boca es la libertad para "entrar y salir" del búnker donde se aloja. De hecho, el entrenador Miguel Russo no se quedaba en forma permanente allí. Iba y venía.

Además, los jugadores no dormían en habitaciones individuales sino que compartían la pieza con otro compañero. Otro grave error.

Como si fuera poco, trascendió que se duchaban varios al mismo tiempo tras los entrenamientos. Y el propio Tevez admitió que pasó "por las habitaciones de los chicos para llevarles tranquilidad". Se supone que los contagiados deberían estar aislados y no tomar contacto con el resto.

Y el colmo: se filtró que los arqueros compartían mates y por eso están los 4 contagiados de coronavirus.