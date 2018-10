¿Por qué el comerciante tiró y destruyó las botas de esquí?

El hecho ocurrió durante el fin de semana en Bariloche y generó tanto bronca como malestar entre los vecinos porque muchos consideraron que podrían haber sido donadas a las escuelas de ski que dan clases a nenes de primaria.

En primer lugar, los propietarios remarcaron: "Nunca vendimos in venderemos masivamente equipos de esquí usados; el esquí es un deporte de montaña y, como tal, tiene sus riesgos. Si un equipo no está debidamente en condiciones es muy peligroso para la seguridad del esquiador". Además, aseguraron que no se puede esquiar con "equipamiento vetusto con materiales vencidos".

Por otra parte, y al respecto al hecho de que podrían haber sido donados, dijeron que podría haber sido "un peligro para la integridad física de los niños y una falta de respeto y discriminación hacia ellos".

"Creemos que cuando estos niños acceden a algo que normalmente no pueden, debería ser en las mismas condiciones que accedemos todos. De otra forma, seguramente haremos que se sientan discriminados. En nuestro caso, hace 35 años que estamos en el cerro y, dentro de nuestras posibilidades, siempre hemos colaborado gratuitamente con todos los programas sociales, escolares, promocionales, periodísticos y eventos que hubo con el único objetivo de colaborar en algo bueno para Bariloche", detallaron.

Finalmente, se refirieron a la acusaciones que hicieron los vecinos a través de las redes sociales y los adjetivos que utilizaron para describir a la empresa: "En los últimos 10 años, sólo en programas sociales nuestra empresa ha entregado 14.164 días/equipos, los cuales siempre se entregaron gratuitamente en nuestros locales, debidamente habilitados, con nuestro personal y sin hacer ningún tipo de diferencia con nuestros clientes habituales":

"Nuestra empresa, como en los últimos 35 años, seguirá apoyando dentro de sus posibilidades, toda clase de emprendimiento social, ya sea municipal o provincial siempre que favorezca a nuestros vecinos", concluyeron.

