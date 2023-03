Por qué el Kun Agüero decidió vivir entre Uruguay y la Argentina

El Kun se hizo presente en una de las ciudades top de Sudamérica donde reside junto a su familia, alternando con Miami, para participar de un torneo de póker. “De Uruguay lo que más me gusta es Punta del Este. Me encanta porque es tranquilo y a mí me gusta estar tranquilo. La verdad que es un lugar bastante cómodo para mí y también resalto que la gente es muy respetuosa y tranquila. Y yo que viví en otros lados, eso de la tranquilidad para mí es clave en el día a día”, analizó sobre uno de sus hogares en charla con Ovación.