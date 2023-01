Por qué Indiana Cubero no quiere vivir con su mamá, Nicole Neumann

No es fácil ser parte de la familia de Nicole Neumann y Fabián Cubero. A pesar de que después de muchos años de pelea, las cosas entre la modelo y el ex futbolista parecen haberse calmado, siempre parece estar latente una posible pelea entre Mica Viciconte y la ex de su pareja. Sin embargo, esta vez el conflicto llegó por el lado más inesperado, Indiana Cubero, la hija mayor de la conductora.