Por qué Juan y Martina de Gran Hermano protagonizan una batalla campal

“Eso es mentira. Fuimos a Uruguay con Juan, fuimos con la misma persona, pero bueno, él salió a decir que lo estafaron, que para mí realmente no pasó eso, salgo a desmentirlo porque la gente de Uruguay nos trató muy bien. Si no llevás ni siquiera 10 dólares para comprarte un jugo y estuviste una semana ¿Vos pensás que lo estafaron? No podés decir que te estafaron cuando te bancaron absolutamente todo, hasta el licuado que te compraron en la playa", aseguró ella.

Lejos de quedarse callado, Juan escuchó a su ex compañera y estalló. "¿Cómo andan? ¿Todo bien?… Más que nada este video lo voy a hacer muy cortito, porque tengo 50 millones de mensajes para ver qué pasó por el tema de esta piba que habló mierda de mí, ya voy a hablar bien del tema", aseguró.

Juan Martina 2.jpg

"Se le va a caer la careta porque todo lo que dijo es mentira. Igual estoy re tranquilo, estoy bien y hay que laburar gente, no hay que hablar mierda para tener dos minutos de cámara por alguien. Está bueno que te llamen de la tele si tenés algún proyecto, está bueno", sumó visiblemente molesto.

"Yo entré a Gran Hermano por un objetivo personal, no entré para hacerme amigos, porque también escuché que en el afuera yo no me hablo con nadie y la verdad es que yo tengo mis amigos, yo tengo a mi familia. Fui por un objetivo claro y lo jugué mal, me equivoqué y perdí", cerró Juan, que no parece haber terminado del todo su guerra contra Martina.