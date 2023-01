Por qué Mica Viciconte y Fabián Cubero se van a mudar muy cerca de Nicole Neumann

La semana de Nicole Neumann viene bastante agitada. Pese a que parecía que iba a vivir viendo la vida color de rosa tras anunciar que se casará con Manu Urcera , le llegó una noticia poco agradable. Sucede que se confirmó que Fabián Cubero y Mica Viciconte , con quienes no tiene buena relación, se mudarán muy cerca de su casa.

Sin embargo, se enteró de cosas que terminaron opacando el romántico pedido de matrimonio. La noticia tiene que ver con Fabián Cubero y Mica Viciconte , con quienes se vincula debido a que tiene hijas con el futbolista, pero no hay feeling.

casa-Mica Viciconte-Fabián Cubero.jpg

Sumado a sus conflictos con su ex, también tuvo varios encontronazos con la pareja de él. Tan es así que no quiere saber nada con Viciconte y se muestra molesta cada vez que en las redes sociales la ex participante de Combate comparte contenido junto a sus hijas.

En este contexto, se confirmó que Mica y Fabián se encuentran construyendo su casa a unos pocos kilómetros de donde se hospeda actualmente Nicole. Es que la pareja dejará su hogar en Escobar para vivir en el Barrio Castaños, cuando la casa esté lista.

Esto los tendrá más cerca de Nicole Neumann y sus hijas cuando les toque estar con la madre, ya que la modelo vive junto a su pareja en el Barrio San Francisco, Villanueva.

Nicole Neumann-Mica Viciconte-Fabian Cubero.jpg

Si bien es algo que se planea a futuro, debido a que la casa aún se encuentra en construcción, no se sabe cómo tomará la modelo el hecho de tener mucho más cerca a su ex y Mica Viciconte ante las constantes demostraciones de disgusto para con ellos.

Por lo pronto, la construcción de la casa está avanzada por parte de Cubero y Viciconte. En pocos meses tendrán todo listo para dejar su casa en Escobar y comenzar con la polémica mudanza que los tendrá más cerca de Nicole Neumann.