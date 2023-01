Qué dijo Mica Viciconte sobre el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

Sabido es que una de las rivalidades más grandes existentes en el último tiempo en el mundo de la farándula y el espectáculo es el cruce entre Nicole Neumann, ex esposa de Fabián Poroto Cubero, y Mica Viciconte, la actual pareja del ex futbolista. Sin embargo, tras varios cruces, opiniones cruzadas y munición gruesa, parecía que todo se había calmado, pero ahora la ex Combate volvió a disparar en contra de la modelo.