Por un polémico tuit, Canal 9 echó a Amalia Granata

“Quiero comunicarles, porque se va a saber en cualquier momento, que Amalia Granata ya no va a formar parte de Todas las tardes”, dijo Maju apenas comenzó el programa, y luego aclaró quién tomó la decisión: “No es una decisión ni personal ni de la productora, es directamente de la compañía, de la empresa, del canal”.

Más tarde, explicó: “Hace unos días, Amalia hizo un posteo, un comentario en sus redes que involucró a la tremenda desgracia que le tocó pasar a la familia de las Trillizas de Oro con el fallecimiento de Geñi. Tremendo, una niña muy jovencita. La compañía cree que no fue atinado, cree que no tiene que ver y, bueno, se tomó la decisión de que Amalia no siga en el programa”.

Polémico: “El cáncer de mama es la 1ra. causa de muerte de mujeres en Argentina. No las veo con el pañuelo verde”.