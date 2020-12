Pornovenganza: el desgarrador relato del padre de la policía Belén San Román

Marcelo San Román, el padre Belén, la agente de la Policía Bonaerense de la ciudad de Bragado que se disparó en la cabeza luego de que su ex pareja viralizara fotos y videos íntimos, habló con TN del inmenso dolor que siente por su muerte, pero también, la necesidad de que el hombre que extorsionó a su hija quede preso lo antes posible.

“No le encuentro respuestas. Un dolor inmenso en el corazón, irreparable. Siempre recalco lo mismo. Mi hija era un ser de luz, querida por todo el mundo. Era una funcionaria policial excelente: los mismos jefes me lo dijeron. La única víctima es Belén. No importa lo que hizo en su vida privada o con quién lo hizo. Ella confió en alguien”, relató en la entrevista.

El hombre manifestó que previo a este terrible desenlace, Belén se encontraba de buen estado de ánimo, aunque afectada por la vergüenza de haber sido víctima de una pornovenganza. En este sentido, señaló que tampoco se mostraba superada por la situación ante su familia, e incluso estaba preparando el cumpleaños de uno de sus hijos. “Nunca imaginamos este desenlace. Nunca pensé que mi hija se fuera a quitar la vida. No me entra en la cabeza, no lo entiendo”, contó.