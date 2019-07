Respecto a la posibilidad de que Marcelo Gallardo asuma como DT albiceleste, sostuvo: "Si nos preguntás a nosotros, son cinco años que trabaja con el grupo y te diría que los cambios no son buenos, más cuando las cosas van bien -por River-. Del lado de la Selección, creo que necesitaría un entrenador como Marcelo, que ordene un poco todo en el sentido estructural".

Y sobre las virtudes del Muñeco, agregó: "Llegó acá y con la dirigencia reordenó a River. Y la Selección más allá del entrenador, necesita un orden, un proyecto a tres o cuatro años que vaya acomodando todo".

Si se llegara a dar, también se refirió a la ventaja con la que contaría él para ser convocado por el técnico multicampeón con el Millonario. "Ya sería una decisión de él -una posible convocatoria en caso que Gallardo se convierta en técnico de la Selección-, va a tener un abanico de muchos delanteros para elegir. Él ya me conoce; si va a la Selección, siempre te ilusionás".

"Va a depender del rendimiento que tenga acá y de que el cuerpo técnico busque las características que yo tengo como jugador. A veces no es que no te quieren como jugador, si no que no les gusta las características que vos tenés. Espero tener una posibilidad más adelante", añadió..

Por último, le tiró flores por su desempeño en la Copa América a uno de sus competidores por la "9" de la Selección: "Lautaro -Martínez- entró en un momento complicado y lo hizo muy bien. No le pesó nada".

