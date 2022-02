Preocupa la salud de Tristán: su familia ya no puede pagarle el tratamiento

A raíz de ese accidente, Tristán Antonio Díaz Ocampo, nombre completo del actor, fue operado e internado en un centro de rehabilitación en Córdoba. Sin bien tiene el apoyo y acompañamiento de sus hijos, el capocómico atraviesa un difícil momento, ya que su familia no tiene los $100 mil mensuales para afrontar sus gastos .

En una entrevista al programa de América A la tarde, Federico Díaz Ocampo, hijo de Tristán, habló del presente de su papá y apuntó a la obra social de actores por no hacerse cargo. “Ahora está en un centro de rehabilitación que es al que lo pudimos llevar hace tres años y el cual lo venimos pagando junto a mis hermanos”, señaló.

Luego el hijo del artista expresó que se les hace cuesta arriba porque los montos son elevados y detalló: “Son cincuenta y seis mil pesos, más medicamentos, más pañales, más apósitos, más lo que pueda llegar a pasar o lo que necesite”. Además, destacó que a esos gastos se le suma el mantenimiento del piso en Recoleta, cuyas expensas son de 40 mil pesos. “Para empezar necesitamos 100 mil pesos nada más que para sus gastos”, resumió.

Embed

Cuando la periodista Débora D´Amato le preguntó sobre la posibilidad de vender el inmueble a fin de reducir gastos, dijo que no pueden porque “está muy difícil hasta poner un cartel”.

Lo cierto es que la familia de Tristán viene bregando ayuda para el actor desde hace muchos años: “Estamos muy ajustados con los gastos porque tuvimos que bancar muchas cosas de papá y yo hace un año que no estoy trabajando, ya que laburo en teatro”, dijo su hijo en referencia a la pandemia.

En ese contexto, Federico Díaz Ocampo denunció: “No volvió a caminar nunca más después de la operación. La obra social no se hizo más cargo, nosotros queríamos que lo hagan por los aportes que hizo toda su vida, pero no. Salieron en los medios a decir que ellos dieron lo que tenían que dar, pero el postoperatorio no lo hicieron”.