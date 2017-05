Preocupa en River la lesión de Mora: ¿Deja el fútbol?

Si bien se supo a principios de semana que el delantero uruguayo padece una sinovitis en la cadera derecha, en el mundo River nadie esperaba que fuera demasiado grave.

Sin embargo, parece que se perderá lo que resta de la temporada, porque los dolores son “insoportables”, según reveló en las últimas horas alguien cercano al jugador. Y hasta en el peor de los casos, se dice, dejaría la actividad. “Mora se movilizará con muletas durante 3 semanas por la lesión que sufre en la cadera. Desde el lunes hará kinesiología y natación”, contó ayer el periodista Gustavo Yarroch, de radio La Red, quien más de una vez ha sido columnista de LM Neuquén.

Mientras tanto, sus compañeros no paran de brindarle muestras de apoyo, en la cancha y a través de las redes sociales. Sin ir más lejos, el lunes pasado Sebastián Driussi le dedicó su gol, el primero en la victoria ante Gimnasia 3 a 0 en La Plata, y otros lo imitaron vía Twitter luego de la victoria que le permite al equipo de Marcelo Gallardo pelearle cabeza a cabeza el título a Boca hasta el final.

Mercado, hincha de lujo

El defensor Gabriel Mercado, ex jugador de River y actualmente en el Sevilla, regresó ayer desde España y anunció que irá hoy a la cancha a ver al equipo de Núñez en su partido de la Copa Libertadores de América frente a Independiente Medellín, de Colombia (ver recuadro). Me alegra mucho el presente de River y voy a ir a la cancha mañana a verlo, a saludar a mis ex compañeros y al cuerpo técnico también”, indicó el defensor nacido en Puerto Madryn.

El Millo va por el 1 general

Maximiliano Velazco; Moreira, Mina, Lollo y Mayada; Arzura, Domingo, Zacarías Morán Correa y Andrade; Alario o Driussi y Auzqui serán los 11 del Millo para el partido de hoy a las 19:30 ante el DIM colombiano. Ya clasificado y dueño del grupo 3, el objetivo de River es terminar como el mejor de toda la Copa en la primera fase: con igualar le basta.

Yo tuve que largar a los 29 por lo mismo

Carlos Aimar. El CAI y una experiencia similar.

Dependerá del nivel de lesión que tenga Rodrigo Mora. A mí me avanzó de tal manera que tuve que dejar de jugar a los 29 años; me perdí los últimos seis o siete años de carrera.

Te va comiendo el cartílago, tenés la cabeza del fémur y el hueco de la cadera donde encaja... Ahí, en medio hay una capa que cubre, te la va consumiendo y empiezan a chocar hueso con hueso y te duele mucho. En mi caso era terrible el dolor, porque lo sentís acostado, parado, caminando, sentado, en todo momento. Lo mío fue bravo, me operaron y tengo prótesis de cadera. Lo notable es que con eso se te pasa el dolor, pero el tema es que si te operan, no podés jugar más. Quiero desearle lo mejor a Rodrigo.