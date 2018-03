Presentaron a Oli, el primer muñeco creado para fomentar la diversidad

Con el fin de romper con los prejuicios y fomentar la inclusión, sale al mercado un muñeco que se corre de la imagen de lo que hasta ahora se consideró “perfecto”.

Oli es un muñeco que intenta poner el foco en la diversidad y se inserta en una sociedad que aún tiene mucho trabajo que recorrer en este sentido. El informe de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) revela que el 7 de cada 10 personas que tienen este síndrome y están en edad laboral, no tienen empleo y eso es debido a la falta de información, capacitación e inclusión de las empresas.

La idea de crear un muñeco que represente a esta población surgió de asociaciones de padres de chicos que padecen esta condición y fueron acompañados por empresarios que confiaron en este emprendimiento.

"La industria tiene que estar acompañando cada uno de los momentos de la vida de los niños y nunca puede faltar el juguete con el que quieren jugar y se sienten identificados. Cuando entran a una juguetería tiene que salir contentos porque tiene que encontrar el juguete que fueron a buscar", expresó Clarín Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), quien presenció la presentación y anunció que ya está a la venta.

Síndrome de down (3).png

Federico Galanterni, director de la firma "Casa de Muñecas", asegura que le objetivo de este muñeco es "crear diversidad" y agregó que "esta muñeca viene a traer esto. Para nosotros es una manera de hacer algo para la sociedad, para que sean más justa y mejor".

"La idea surgió hace dos años. Nos vino a ver el papá de una nena con Síndrome de Down y nos contó que su hija no encontraba un muñeco con el que se sintiera identificada para jugar", contó Pedro Crespi, el director de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA).

"Si este muñeco llega a todas las jugueterías del país, nosotros le estaríamos poniendo un valor a un muñeco que ayuda a fortalecer la idea de inclusión y diversidad", agregó Crespi.

Síndrome de down

En la presentación también se hizo presente Alcides Edgardo Ortiz, el papá de la nena con Síndrome de Down que inspiró la creación del muñeco. "Esto nos cambia la vida porque ahora mi hija se va sentir más identificada", expresó con emoción.