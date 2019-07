Presidente de Roca: "Coincido con Messi, el fútbol está corrupto"

Es decir, no se hizo lugar al pedido del Naranja de obtener los seis puntos de los últimos dos partidos que disputó en el pasado Federal A, ante Independiente de Neuquén y Ferro de Pico, en el que hubo malas inclusiones de ambos adversarios (desde el Rojo lanzaron sospechas de que el técnico Murúa obró de mala fe al poner al suspendido Artaza para beneficiar a Roca).

“Continúa la desprolijidad en nuestro fútbol. Ya me lo habían anticipado. El Tribunal de Apelaciones buscó un artilugio para mantener el fallo. Nuestro abogado, Diego Broggini, chequeó una y otra vez que estuviera en término nuestra presentación y salen con esto. Pasa que nosotros los intimamos el lunes a que se expidan y, por otro lado, pretendíamos impugnar la reunión del martes entre los clubes de la categoría para definir el futuro torneo hasta tanto no estuviera claro nuestra situación. Obviamente no les gustó eso y sabíamos que se venía una respuesta dura”, agrega el máximo directivo del Naranja.

“Vergonzoso”

Y, asqueado con todo lo que sucede en nuestro fútbol, fue más allá. “Coincido con Messi, en el fútbol hay corrupción. Y tenemos que cuidarnos, porque si no sos aliado acá te desafilian. Fijate lo que pasó con San Jorge, que amenazaron con dejar de participar después de la famosa final con Alvarado, la de las sentadas, y directamente los desafectaron a ellos. Lo que les hicieron a los tucumanos es vergonzoso, una impunidad increíble”, disparó el titular de la entidad rionegrina.

“Uno tampoco va a pretender tener a Cipolletti de aliado teniendo en cuenta que va a jugar el próximo Federal A y los clubes que son parte interesada evitan tener problemas”, fijó su posición el directivo.

Lo cierto es que Roca seguirá luchando para revertir lo que considera una injusticia aunque probablemente deba resignarse a jugar el próximo Regional Amateur.