Primera cita no debutó y ya generó un escándalo

La primera de ellas es Eva, de 25 años, quien en el show de El Nueve se presentó hace pocos días como profesora de griego y fue testigo de un caso, declarando a favor de un marido al que su esposa lo celaba por estudiar cuatro idiomas (griego, guaraní, portugués y “ecuatoriano”) con jóvenes y bellas profesoras particulares: “Estoy dolida porque es uno de mis mejores alumnos, no quiero que tenga problemas”, expresó en el piso, en un programa en el que las historias y las pruebas son tan poco creíbles que se da por descontado que se trata de un show.

En otro programa apareció Fernando, con un problema familiar con su ex mujer: quería sacarle la tenencia de la hija porque ella en la actualidad se prostituye.

La aparición de estas personas en ambos programas pone en duda la veracidad del ciclo de Martínez -aún no tiene fecha de inicio-, algo que ya esta sufriendo Ojos que no ven, conducido por Andrea Politti, que en menos de un mes ya sumó su tercer fraude en pantalla (tres parejas habían asegurado no estar juntos cuando hicieron el casting, pero en realidad ya estaban desde hace tiempo en una relación estable). También abre el debate de si para este tipo de realitys se postulan personas con una verdadera historia , gente con muchas ganas de salir en TV o bien se recurre directamente a actores.

Se viene: El canal de las pelotas aún no tiene definida la fecha de lanzamiento del ciclo.